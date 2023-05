Bayern München start met drie voormalig Ajacieden aan ‘alles-of-niets-duel’

Zaterdag, 27 mei 2023 om 14:31 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:49

Bayern München heeft de basiself voor het duel met 1. FC Köln in de laatste speelronde van de Bundesliga bekendgemaakt. Bij Der Rekordmeister starten Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch én Noussair Mazraoui in de basis. De wedstrijd begint om 15.30 uur en is te zien op Viaplay. Als Bayern weet te winnen en Dortmund verspeelt in eigen huis punten tegen 1. FSV Mainz 05, dan is de club uit München voor de elfde keer op rij kampioen.

Onder de lat bij Bayern staat zoals gebruikelijk Yann Sommer, die de nog altijd geblesseerde Manuel Neuer vervangt. Het hart van de verdediging wordt gevormd door Dayot Upamecano en De Ligt, terwijl Mazraoui en Benjamin Pavard op de flanken staan. Het verdedigende middenveld wordt gevormd door Joshua Kimmich en Gravenberch. Voor laatstgenoemde is het zijn derde basisplek in de Bundesliga. Leroy Sané, Thomas Müller en Kingsley Coman staan daarvoor opgesteld en in de diepe spits staat Serge Gnabry.

Köln staat een emotionele middag te wachten. Clubicoon Jonas Hector maakte onlangs bekend te stoppen en dus zal de wedstrijd tegen Bayern zijn laatste als profvoetballer zijn. De linksback werkte zich in zijn tijd bij Köln op tot Duits international en bleef de club ook na degradatie trouw. Een ander clubicoon, Timo Horn, verlaat de club na 22 jaar voor een nieuwe uitdaging. De geblesseerden Steffan Tigges (schouder), Mark Uth (bekken), Sargis Adamyan (voet) en Florian Dietz (kruisband) moeten het duel missen. Davie Selke is er wel weer bij. De spits had last van een hoofdblessure, maar is nu weer volledig fit. Dat is zeker niet onbelangrijk voor Effzeh, daar Selke vier keer scoorde in zijn laatste vier wedstrijden als basisklant.

Bayern staat ook een emotionele middag te wachten, zij het om een totaal andere reden. De ploeg van trainer Thomas Tuchel verloor in de afgelopen speelronde met 1-3 van RB Leipzig, waardoor de titel dit seizoen zeer waarschijnlijk naar Borussia Dortmund gaat. Der Rekordmeister weet echter dat als Dortmund niet wint, iedere zege genoeg is om alsnog kampioen te worden. Tuchel kan niet beschikken over de geblesseerden Neuer (been), Lucas Hernández (knie) en Alphonso Davies (dij), maar heeft verder iedereen tot zijn beschikking. Bayern leed – zo blijkt nu – extreem duur puntenverlies in de onderlinge ontmoeting van eerder dit seizoen. Het doelpunt van Kimmich leverde de club toen slechts een punt op: 1-1.

Opstelling 1. FC Köln: Schwäbe; Schmitz, Hübers, Chabot, Hector; Martel, Skhiri; Ljubicic, Kainz, Maina; Selke.

Opstelling Bayern München: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Mazraoui; Kimmich, Gravenberch; Sané, Müller, Coman; Gnabry.