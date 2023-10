Bayern München sprak met Noussair Mazraoui en komt met statement

Vrijdag, 20 oktober 2023

Noussair Mazraoui wordt niet uit de selectie van Bayern München gezet naar aanleiding van posts op Instagram. De Duitse club heeft middels een statement laten weten met de Marokkaans international te hebben gesproken, en tot de conclusie te zijn gekomen dat Mazraoui geen verkeerde bedoelingen had. De reden dat hij deze week apart trainde, had te maken met een blessure.

Mazraoui sprak op Instagram zijn steun uit voor de mensen in Palestina, naar aanleiding van de oorlog tussen Israël en Hamas. Hij deelde op zijn pagina een vers uit de Koran, wat gepaard ging met een vlag van Palestina en bijdragen van andere Marokkaanse ploeggenoten, die tevens hun steun betuigden aan de Palestijnen.

Dat leidde tot veel ophef. Johannes Steiniger, een Duitse politicus, wilde bijvoorbeeld dat Mazraoui het land uit zou worden gezet. "Lieve Bayern München: smijt hem zo snel mogelijk uit de club. Alle staatsmogelijkheden moeten worden aangewend om hem uit het land te verdrijven”, schreef hij op X.

Bayern besloot in gesprek te gaan met Mazraoui, en deelt de uitkomst daarvan nu in een verklaring op de website. “Bayern München heeft een gedetailleerd en duidelijk gesprek gehouden met Noussair Mazraoui deze week”, is er onder meer te lezen.

Ook wordt Bayern-directeur Jan-Christian Dreesen geciteerd: “Mazraoui heeft ons op geloofwaardige wijze verzekerd dat hij, als vredelievend persoon, terreur en oorlog resoluut afwijst. Hij had niet de intentie om ergernis te veroorzaken met zijn posts.” Mazraoui zelf komt ook nog aan het woord. “Ik veroordeel elke vorm van terrorisme en elke terroristische organisatie”, aldus de voormalig Ajacied.

Bayern eindigt het statement door te zeggen ervan overtuigd te zijn dat voetbal de kracht heeft om voor een verzoening tussen verschillende culturen te zorgen. “Vooral op de moeilijkste momenten. Noussair Mazraoui blijft deel uitmaken van de selectie van FC Bayern, maar is uitgeschakeld vanwege een blessure.”

Even verderop in Duitsland, in Mainz, werd Anwar El Ghazi door zijn club FSV Mainz 05 eerder deze week wel op non-actief gezet. De aanvaller kwam in Duitsland in opspraak nadat hij enkele pro-Palestijnse posts op zijn Instagram-kanaal deelde.