‘Bayern München sorteert voor op zomers vertrek Tuchel en denkt aan twee namen’

Hoewel Thomas Tuchel voorlopig nog trainer is van Bayern München, hangt zijn toekomst in Beieren aan een zijden draadje. De media speculeert ondertussen al volop over een eventuele opvolger. De geruchtenmolen brengt twee concrete namen naar voren: Xabi Alonso en Zinedine Zidane

The Athletic denkt te weten wie de droomkandidaat is in Zuid-Duitsland: Alonso. De huidig trainer van Bayer Leverkusen veegde zijn collega Tuchel onlangs nog van de mat in een onderling duel: 3-0.

Als Tuchel ontslagen wordt bij der Rekordmeister, zal Alonso benaderd worden om het vanaf de zomer op permanente basis over te nemen, zo schetst Raphael Honigstein van the Athletic.

De bestuursvoorzitter van Bayern, Jan-Christian Dreesen, verzekerde na de teleurstellende nederlaag in en tegen VfL Bochum (3-2) dat Tuchel niet ontslagen zou worden. Toch heerst er binnen de club onzekerheid over het functioneren van de Duitser.

De huidig nummer twee van de Bundesliga heeft in elk geval een 'noodplan' in de vrieskast liggen. "Bayern gooide een al lijntje uit naar oud-trainer Hansi Flick", weet het Engelse medium.

Er zou echter een flink obstakel zijn bij het aanstellen van zijn persoon. "Enkele prominente figuren zijn onzeker of Flick zijn succes tussen 2020 en 2021 kan herhalen na zijn slechte prestaties bij het Duitse nationale elftal."

Zinedine Zidane

En dus houdt het Italiaanseer een andere theorie op na. Zij beweren zelfs dat de clubleiding al directe contacten heeft gelegd met een andere potentiële vervanger: Zidane.

"De Bayern-directie heeft - onder de radar - voorafgaand aan het Champions League-duel (met Lazio, 1-0 verlies, red.) contact opgenomen met Zidane. De Fransman zou de eerste keus zijn om Tuchel in de zomer op te volgen. Het is onduidelijk of hij de baan meteen zou aanvaarden", schrijft de Italiaanse krant.

