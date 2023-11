Bayern München sloopt Borussia Dortmund aan de hand van hattrick hero Kane

Zaterdag, 4 november 2023 om 20:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:21

Bayern München heeft een gevoelige tik uitgedeeld aan Borussia Dortmund: 0-4. Der Rekordmeister pakte na een uiterst scherpe openingsfase al binnen tien minuten een 0-2 voorsprong. Na rust maakte Kane zijn tweede én derde van de avond en besliste daarmee der Klasiker. Kane brak daarmee een record: nooit eerder wist een nieuweling in de Bundesliga vijftien keer te scoren in zijn eerste tien duels. Bayern staat dankzij de zege tweede, op twee punten van koploper Bayer Leverkusen. Dortmund moet het doen met plek vier, op vijf punten van Bayern.

Bayern begon zeer scherp aan het duel, terwijl Dortmund zich bepaald niet van zijn beste kant liet zien. Bayern hoopte al vroeg hoopte te profiteren van de gaten die de Dortmund-defensie achterliet. Een pass van Jamal Musiala kwam net niet bij Kane terecht, al verdiende Bayern wel een hoekschop.

Uit die corner plaatste Leroy Sané de bal perfect op het hoofd van Dayot Upamecano, die van heel dichtbij raak kopte: 0-1. Nico Schlotterbeck zag er niet goed uit bij de treffer van de Fransman, door hem amper te hinderen bij zijn poging. Ook doelman Gregor Kobel toonde zich niet van zijn beste kant, door niet uit te komen.

Dortmund was ook daarna niet scherp en kwam goed weg toen Kingsley Coman, na weer een goede actie van Musiala, vanaf randje zestien een meter of twee over schoot. Dortmund nam de waarschuwing niet serieus, want enkele minuten later kreeg Bayern weer heel veel ruimte. Leon Goretzka bediende Sané met een heerlijk steekpassje, die op zijn beurt Kane vond bij de tweede paal: 0-2.

Dortmund wist voor rust eigenlijk bijzonder weinig klaar te spelen. Donyell Malen kwam er meermaals gevaarlijk uit, maar de Nederlander liep zich vaak vast óf zijn passes kwamen net niet lekker aan op de cruciale momenten. Op slag van rust kreeg Malen plots een enorme kans. Een voorzet schoot door tot bij de tweede paal, waar hij de bal voor het inschieten had. Al vallend deed hij zijn poging enkele centimeters over de kruising belanden.

Ook vlak na rust kwam Dortmund bijzonder zwak voor de dag. Musiala was al binnen twintig seconden na de aftrap op weg naar de 0-3, maar hij schoot op Kobel. Uit de daaropvolgende hoekschop schoot Kane op Upamecano en kwam de rebound daar weer van terecht bij Noussair Mazraoui, die wild over schoot. Musiala vond nog voor minuut 47 het net, maar Kane bleek daarvoor in buitenspelpositie te hebben gestaan.

Dortmund liet zich in de fase daarna in aanvallend opzicht wat meer zien. Marco Reus kreeg de uitgelezen kans om de spanning terug te brengen. De ervaren spelmaker draaide zich open en schoot, maar stuitte op Manuel Neuer. Dortmund bleef aandringen, kreeg nog een kansje via Reus, maar een treffer zat er niet in.

De ruimtes werden groter voor Bayern en Musiala dacht de 0-3 binnen te tikken, ware het niet dat hij nipt buitenspel bleek te hebben gestaan. Ogenblikken later lag de bal opnieuw in het netje en ditmaal bleef de treffer wel staan. Coman zette voor op Kane, die je vlak voor het doel geen ruimte moet bieden: 0-3. In blessuretijd kwam Kane zelfs tot een hattrick. Slordig balverlies leidde een uitgelezen kans in voor de Engelsman, die de verre hoek vond: 0-4.