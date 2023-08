Bayern München schrijft historie met binnenhalen vervanger Sommer

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 21:27 • Rian Rosendaal

Bayern München heeft de zo gewenste versterking voor het keepersgilde eindelijk binnen Daniel Peretz tekende vrijdag namelijk een vijfjarig contract bij der Rekordmeister. De van Maccabi Tel Aviv afkomstige doelman (23) is de allereerste Israelische speler uit de clubgeschiedenis die voor Bayern gaat uitkomen. Naar verluidt legt Bayern vijf miljoen euro neer voor de beoogde opvolger van de naar Internazionale vertrokken Yann Sommer.

Het is de bedoeling dat Peretz de concurrentiestrijd aangaat met Sven Ulreich, die vanwege de blessure van Manuel Neuer voorlopig eerste doelman is in München. Trainer Thomas Tuchel hoopt dat Neuer, die sinds december vorig jaar niet meer in actie kwam na een ski-ongeluk, nog dit kalenderjaar zijn rentree kan maken. Een exacte datum is echter nog niet vastgesteld door de technische staf van Bayern. De grootmacht werd recentelijk ook in verband gebracht met Kepa Arrizabalaga en Yassine Bounou, maar het is dus Peretz die daadwerkelijk die zich mag gaan bewijzen in de Allianz Arena.

Bayern-voorzitter Jan-Christian Dreesen is zeer gelukkig met de komst van Peretz naar zijn club. "Het is een doelman met heel veel potentie die in zijn jonge jaren op nationaal en internationaal niveau al liet zien over veel kwaliteiten te beschikken." Peretz deelt het optimisme van Dreesen. "Als kind droom je ervan om voor een club als Bayern uit te mogen komen. Toen ik hoorde van de interesse had ik geen twijfels meer. Ik kijk heel erg uit naar deze uitdaging", aldus de kersverse aanwinst.

Peretz, die bij Bayern het shirt met rugnummer 18 gaat dragen, heeft een Duits-Joodse achtergrond. Hij beschikt hierdoor over een Duits paspoort, waardoor het voor hem makkelijker is om in Europa uit te komen. De enkelvoudig international van Israël. In het seizoen 2021/22 werd Peretz met Maccabi Tel Aviv door PSV uitgeschakeld in de achtste finale van de Conference League, na een 1-1 gelijkspel thuis en een 1-0 nederlaag in Eindhoven.