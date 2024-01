Bayern München schakelt door na mislopen Trippier en heeft Fransman bijna binnen

Sacha Boey lijkt zeer spoedig gepresenteerd te gaan worden als nieuwste aanwinst van Bayern München. De Fransman, die nu nog onder contract staat bij Galatasaray, wordt volgens BILD vrijdag bij Bayern verwacht voor de medische keuring.

Galatasaray wil het contract van Boey het liefst verlengen. De kans daarop lijkt echter zo goed als uitgesloten. Volgens onder meer Fabrizio Romano heeft Boey zijn jawoord aan Bayern al gegeven. Galatasaray-directeur Erden Timur heeft tegenover journalist Nevzat Dindar verklaard niet mee te willen werken aan een transfer voor de in de media genoemde transfersom.

De Turken willen namelijk méér ontvangen dan de vijftien miljoen euro exclusief bonussen die eerder werden genoemd. De onderhandelingen tussen de clubs lopen nog, al lijkt het een kwestie van enkele dagen te zijn voor de transfer rond is.

Bayern had in eerste instantie andere rechtsbacks op het oog, al stond Boey altijd wel op de radar in Beieren. Bayern had deze winter nadrukkelijke interesse in Kieran Trippier, maar de Duitsers zagen een bod van vijftien miljoen euro naar de prullenbak verwezen worden door Newcastle United.

Bayerns technisch directeur Christoph Freund heeft bij Sky Deutschland inmiddels laten weten dat de Engelsman definitief niet komt. "We doen alleen dingen waar we honderd procent van overtuigd zijn."

Ook Nordi Mukiele stond hoog op het lijstje van der Rekordmeister. Paris Saint-Germain is echter niet van plan om de Fransman te laten gaan. Dat zou te maken hebben met de krapte op zijn positie in de selectie van de Parijzenaren.

De 23-jarige Boey zou bij Bayern de concurrentiestrijd moeten aangaan met Noussair Mazraoui, Konrad Laimer en Bouna Sarr. Ook Joshua Kimmich, die wordt gelinkt aan een vertrek naar de Premier League, kan op die positie uit de voeten.

