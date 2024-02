Bayern München rolt de rode loper uit voor Leverkusen; Tuchel verder onder druk

Bayern München heeft een mokerslag te verwerken gekregen in de strijd om de Duitse landstitel. De ploeg van Thomas Tuchel, wiens positie steeds verder wankelt, verloor met 3-2 bij degradatiekandidaat VfL Bochum. Bayern verzuimde via Harry Kane op 0-2 te komen, waarna der Rekordmeister niet meer te redden was. Dayot Upamecano veroorzaakte een strafschop en moest net als op woensdag tegen Lazio met rood naar de kant. De achterstand van Bayern op titelfavoriet Bayer Leverkusen bedraagt acht punten.

Aan de kant van Bayern kreeg Matthijs de Ligt een basisplaats toebedeeld van Tuchel. Ook een andere ex-Ajacied, Noussair Mazraoui, mocht het vanaf het begin laten zien. Voorin werd spits Kane in zijn rug gesteund door Thomas Müller, Eric Maxim Choupo-Moting en Jamal Musiala. Bij Bochum begon voormalig Vitesse-ster Maximilian Wittek op de bank.

Bochum zorgde voor het eerste echt gevaarlijke moment van de wedstrijd. Een prima voorzet van Kevin Stöger belandde op het hoofd van de doorgelopen middenvelder Anthony Losilla, die zijn kopbal op het doel van Manuel Neuer zag belanden. Aan de andere kant was het vervolgens raak. Leon Goretzka bereikte Musiala, die opendraaide en met een verwoestend schot de korte hoek vond: 0-1.

In de stromende regen had Kane voor de 0-2 moeten zorgen. De Engelse spits werd ongedekt gevonden en hoefde alleen doelman Manuel Riemann nog te verschalken, terwijl hij ook breed had kunnen leggen op een teamgenoot. Kane besloot zelf te schieten en zag zijn inzet op atypische wijze hoog over vliegen.

Het bleek een zeer dure misser van Kane te zijn. Een kleine tien minuten voor rust leed Bayern balverlies op het middenveld, waar Losilla van profiteerde. De Fransman keek op en zag de ruimte op rechts bij Takuma Asano, die alles en iedereen van Bayern te machtig was en na een prima eerste aanname de verre hoek vond met een krachtig schot: 1-1.

Een fraaie opsteker voor Bochum, dat strijdt om lijfsbehoud. De supporters in het Vonovia Ruhrstadion konden vlak voor rust opnieuw juichen. Een hoekschop van Stöger belandde bij de eerste paal bij Keven Schlotterbeck, die enorm veel ruimte genoot. Ook omdat Choupo-Moting het duel niet aanging en De Ligt te laat kwam, kopte Schlotterbeck raak: 2-1.

Waar Bayern in het eerste half uur nog redelijk speelde, was het spel daarna slecht te noemen. Na rust moest het dus beter, maar het niveau werd er bepaald niet beter op. Tuchel probeerde wat te forceren en haalde Joshua Kimmich en Choupo-Moting naar de kant voor respectievelijk Bryan Zaragoza en Leroy Sané. Ook met die verse krachten binnen de lijnen liep het echter totaal niet.

Bayern speelde ver onder de laat, kon niet onder de druk van Bochum uitkomen en zakte nog dieper in het moeras toen de voor Mazraoui ingevallen Upamecano zijn elleboog in het gezicht van Schlotterbeck plantte. Upamecano kreeg zijn tweede gele kaart en moest, net als midweeks tegen Lazio in de Champions League, met rood van het veld. Stöger ontfermde zich over de strafschop en schoot via de handschoen van Neuer raak: 3-1.

Bayern probeerde uiteraard nog terug in de wedstrijd te komen, maar de gewenste doelpunten bleven lange tijd uit. Zo probeerde Musiala het met een schot, maar kwam Riemann als winnaar uit de strijd. De doelman had vlak daarna ook nog een fantastische reflex in huis op een schot van Sané. Vlak daarna werd het toch weer een wedstrijd. Op aangeven van Mathys Tel schoot Kane simpel raak: 3-2. De Engelsman kreeg in blessuretijd nog een enorme kopkans. Het ontbrak bij zijn poging echter aan kracht en richting, waardoor Riemann kon oppikken.

