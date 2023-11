Bayern München plaatst zich voor achtste finales na zege op dapper Galatasaray

Woensdag, 8 november 2023 om 22:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:56

Bayern München heeft in Groep A van de Champions League een zeer zwaarbevochten zege op Galatasaray geboekt. De gasten uit Istanbul waren na de openingsfase zeker niet de onderliggende partij, maar moesten tien minuten voor rust toch een rake kopbal van Harry Kane incasseren. De Engelsman maakte vervolgens ook zijn tweede, waarna Cédric Bakambu in blessuretijd voor de eindstand tekende: 2-1. Dankzij de zege komt Bayern op twaalf punten uit vier duels, waarmee de ploeg van Thomas Tuchel zich heeft geplaatst voor de achtste finales. Galatasaray blijft steken op vier punten, al heeft het nog volop mogelijkheden om zich ten koste van Manchester United te plaatsen voor de volgende ronde.

Bayern begon in zijn sterkst mogelijke opstelling. Dat hield in dat spits Harry Kane in zijn rug geassisteerd werd door Kingsley Coman, Leroy Sané en Jamal Musiala. Met Noussair Mazraoui en Alphonso Davies stelde Thomas Tuchel bovendien ook twee aanvallend ingestelde backs op. Matthijs de Ligt is nog herstellende van zijn knieblessure. Bij Galatasaray kreeg Hakim Ziyech een basisplaats van trainer Okan Buruk, net als onder meer een andere ex-Ajacied: Davinson Sánchez. Voormalig PSV'er Angeliño mocht het ook vanaf de aftrap laten zien. Spits Mauro Icardi werd in de voorhoede naast Ziyech ook gesteund door Kerem Aktürkoglu en Wilfried Zaha.

Niet Bayern, maar Galatasaray greep in de openingsfase het initiatief. Het leidde direct tot een gevaarlijk moment met Icardi, die de bal in buitenspelpositie in de handen van Manuel Neuer chipte. Ook Bayern liet zich al snel zien. Kane stuitte op de vuisten van Fernando Muslera, terwijl Dayot Upamecano uit een hoekschop over schoot. Bayern raakte langzamerhand op stoom en kreeg zijn volgende mogelijkheden via Sané, die in Muslera zijn meerdere moest erkennen en niet veel later een kleine twee meter naast schoot.

Toch wist Galatasaray stand te houden. Bayern zakte wat in en kreeg vijf minuten voor rust bovendien een flinke domper te verwerken. Musiala greep naar zijn hamstring in gaf al snel aan gewisseld te moeten worden. Thomas Müller kwam voor hem in het veld. Galatasaray werd tegen het einde van de eerste helft ook nog heel gevaarlijk. Ziyech gaf perfect mee in de loop van Icardi, die Neuer redding zag brengen. In de rebound kwam ook Zaha in scoringspositie terecht. De Ivoriaan raakte de bal echter totaal verkeerd: kans verkeken.

Hoewel de eerste serieuze kans van de tweede helft op naam van Kane kwam, hij schoot van dichtbij tegen de paal, presenteerde Galatasaray zich na rust zeer volwassen. De ploeg van Buruk zette druk op der Rekordmeister en dat leverde meerdere gevaarlijke momenten op. Zo kopte Lucas Torreira uit een vrije trap net over en dachten de Turken dat het even later wel kassa was. Icardi bracht de bal uitstekend bij de voor Ziyech ingevallen Baris Yilmaz, die de verre hoek vond. Icardi bleek echter net buitenspel te hebben gestaan.

Het was wachten op het moment dat Bayern de teugels weer in handen zou krijgen, maar dat gebeurde lange tijd niet. Galatasaray hield prima stand, stond verdedigend goed en passte nauwkeurig. Het maakte de klap van de openingstreffer, tien minuten voor tijd, des te pijnlijker. Een vrije trap belandde op het hoofd van Kane, die zijn klasse toonde en de bal in de verre hoek kopte. De treffer werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar daar bleek geen sprake van te zijn: 1-0.

Na de treffer verdween er een last van de schouders van Bayern en dat was direct terug te zien aan het spel. Het aanvalsspel werd frivoler, terwijl Galatasaray de tik nog aan het verwerken was. Het resulteerde vrij eenvoudig tot de 2-0. Müller gaf mee aan Mathys Tel, die op zijn beurt de ongedekte Kane bij de tweede paal vond. De Engelse superspits rondde van dichtbij kinderlijk eenvoudig af. Daarmee leek het duel beslist, totdat Bakambu in minuut 93 een fraaie dieptepass van Abdulkerim Bardakci tot assist promoveerde: 2-1. Dichterbij kwam Galatasaray echter niet meer.