‘Bayern München onderhandelt in Londen en lijkt Geertruida over te slaan’

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 19:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:29

Trevoh Chalobah is de voornaamste kandidaat van Bayern München om de naar Internazionale vertrekkende Benjamin Pavard op te volgen. Dit weet de doorgaans goed geïnformeerde Gianluca Di Marzio vrijdag te melden. Volgens de Italiaanse journalisten verlopen de onderhandelingen tussen Bayern en Chelsea voorspoedig, al is nog niet bekend welk bedrag de Duitse grootmacht moet neerleggen voor de 24-jarige en 1.92 meter lange verdediger. De serieuze interesse in Chalobah lijkt slecht nieuws voor Lutsharel Geertruida, die ook wordt genoemd bij Bayern.

Tuchel werkte bij Chelsea samen met Chalobah en is sindsdien zeer gecharmeerd van de rechtsbenige verdediger, die tevens als defensieve middenvelder inzetbaar is. Onder de deze zomer aangestelde Mauricio Pochettino kwam de in Sierra Leone geboren Chalobah nog niet in actie, waardoor een vertrek uit West-Londen niet ondenkbaar is. Florian Plettenberg, journalist van Sky Germany benadrukt wel dat het nog heel moeilijk zal worden voor Bayern om de reservespeler los te weken bij Chelsea.

Chalobah werd door Chelsea in de jaren verhuurd aan achtereenvolgens Ipswich Town, Huddersfield Town en het Franse Lorient. Hij sprak in juni met Sky Sports over zijn toekomst bij Chelsea, waar zijn contract nog vijf jaar doorloopt. "Je weet maar nooit wat de toekomst zal brengen, al ben ik nu gewoon nog speler van Chelsea." Voor Chalobah staat de teller in het shirt van the Blues op 63 wedstrijden. Het is nog onbekend hoe hij zelf aankijkt tegen de serieuze belangstelling van Bayern.

Geertruida

Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde woensdag nog dat Bayern een shortlist met daarop drie namen heeft opgesteld in de zoektocht naar een vervanger van Pavard. Naast Geertruida is de Duitse recordkampioen ook zeer gecharmeerd van Armel Bella-Kotchap en Lukas Klostermann. Bella-Kotchap speelt bij Southampton, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. De centrumverdediger was afgelopen seizoen, samen met de naar Chelsea vertrokken Roméo Lavia, een van de spaarzame lichtpuntjes bij de Engelse havenclub.

Lukas Klostermann is een gewaardeerde kracht bij RB Leipzig, de club die eerder al dicht bij het inlijven van Geertruida was. Waar Bella-Kotchap een pure centrumverdediger is, kan Klostermann, net als Geertruida, ook uitstekend op de rechtsbackpositie uit de voeten. Klostermann kwam vorig jaar mede dankzij een enkelblessure tot slechts vijftien optredens in de Bundesliga.