Bayern München nog ver verwijderd van kwartfinale na dwaze tackle Upamecano

Bayern München is nog zeer ver verwijderd van de kwartfinale van de Champions League. Der Rekordmeister speelde een matige wedstrijd tegen Lazio, schoot niet één keer op doel en ging met 1-0 onderuit in Stadio Olimpico. Matchwinner was Ciro Immobile, die een door Dayot Upamecano veroorzaakte strafschop benutte. De Fransman kreeg bovendien rood voor zijn wilde tackle op de enkel van Gustav Isaksen. De return in de Allianz Arena volgt op 5 maart.

Bij Lazio was de aanvallende hoop vooral gevestigd op Immobile, die dit seizoen al driemaal scoorde in de Champions League. De Italiaan werd geflankeerd door Felipe Anderson en Isaksen. Bij Bayern moest Matthijs de Ligt het andermaal doen met een reserverol. Het centrum werd gevormd door Kim-jae Min en Dayot Upamecano. Noussair Mazraoui startte aan de rechterkant van de verdediging. Harry Kane werd voorin gesteund door Leroy Sané, Jamal Musiala en nummer 10 Thomas Müller.

Bayern kreeg al vroeg twee prima mogelijkheden. Zo schoot Joshua Kimmich vanaf randje zestien teleurstellend naast en kreeg Kane luttele minuten later de kans om van dichtbij binnen te schieten. Zijn poging vloog tot zijn teleurstelling over een naast. Lazio dacht bij vlagen aan counteren, maar moest zich vooral bezighouden met het tegenhouden van het betere Bayern.

Desondanks kwam Lazio tot zijn eerste goede mogelijkheid via Luis Alberto, wiens poging van afstand een kleine meter over de kruising vloog. Veel veranderde dat moment van opwinding in Stadio Olimpico niet. Bayern bleef voetballen rondom de zestien van Lazio en creëerde dreigende momenten.

Zo kregen de Duitsers een vrije trap op een zeer aantrekkelijke positie voor het doel. Sané zag zijn gekrulde schot centimeters naast vliegen. De grootste kans voor Bayern volgde vijf minuten voor rust, maar ook ditmaal was het niet raak. Musiala schoot van dichtbij nipt over.

Halverwege de tweede helft, Isaksen stuitte een kleine tien minuten daarvoor op Manuel Neuer, was Lazio op weg naar het Bayern-doel. Immobile bracht de bal na een fraaie slalom bij Isaksen, die naast schoot en nog geen seconde later een keiharde tackle inzette op de enkel van de Deen. Arbiter François Letexier wees gedecideerd naar de stip en gaf Upamecano een directe rode kaart. Immobile stuurde Manuel Neuer vervolgens de verkeerde hoek in: 1-0.

De Ligt betrad het veld als extra verdediger, maar ook met de Oranje-international binnen de lijnen wist Bayern geen doorbraak te forceren. Lazio verdedigde zeer scherp, terwijl Bayern in aanvallend opzicht enorm tegenviel. Het was Lazio dat via Felipe Anderson en invaller Pedro nog het dichtst bij een volgende treffer kwam, maar de routiniers wisten Neuer niet te verschalken.

