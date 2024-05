‘Bayern München loopt wéér blauwtje en hoort zesde afwijzing van Roger Schmidt’

Ook Roger Schmidt wordt niet de nieuwe trainer van Bayern München. Journalist Christian Falk schrijft namens BILD dat de voormalig PSV-trainer is benaderd, maar dat hij heeft bedankt voor de job.

Zo zou Schmidt de zesde naam zijn die zijn neus ophaalt voor een dienstverband in Beieren. Eerder kreeg de Zuid-Duitse clubleiding ook al nul op het rekest van Julian Nagelsmann, Xabi Alonso, Ralf Rangnick, Oliver Glasner en huidig trainer Thomas Tuchel.

FC Bayern has asked Roger Schmidt after Thomas Tuchel’s rejection

?? The answer of Schmidt was: No! He will stay at Benfica Lissabon

?? rejection number six for Bayern: No from Alonso, Nagelsmann, Rangnick, Glasner, Tuchel and now Schmidt

?? And also candidate De Zerbi won‘t go…