Bayern München troeft Premier League-clubs af en haalt talent voor 60 miljoen

Michael Olise vervolgt zijn loopbaan bij Bayern München. zo verzekert Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport. De Duitse grootmacht is tot een akkoord gekomen met Crystal Palace over de transfer van de 22-jarige aanvaller, die de Engelse en Franse nationaliteit bezit. Bayern legt circa 60 miljoen euro neer voor Olise, die tot medio 2029 tekent in de Allianz Arena.

The Athletic meldde onlangs al dat Bayern en Olise tot een mondeling akkoord waren gekomen. De jonge en rechtsbenige aanvaller kwam in 90 wedstrijden voor Palace tot 16 goals en 25 assists. Zijn contract in Zuid-Londen loopt nog drie seizoenen door, maar er komt nu dus al een einde aan de samenwerking.

Het is nu wachten tot Bayern met de officiële bevestiging komt rondom de komst van Olise, die in de afgelopen periode ook met Manchester City, Manchester United, Chelsea en Newcastle United in verband werd gebracht. Het is echter Bayern dat aan het langste eind trekt in de transferoorlog.

Olise stond vorig jaar zomer op het punt om bij Chelsea tekenen. De buitenspeler bedacht zich echter op het laatste moment en verlengde zijn contract bij Palace met vier seizoenen. Mede door blessureleed kwam Olise afgelopen seizoen lang niet altijd in actie. Het was voor trainer Vincent Kompany, die de van Palace afkomstige aanvaller tegenkwam als manager van Burnley, echter voldoende om hem naar Bayern te halen.

Naar verluidt beschikt Olise over een ontsnappingsclausule van omgerekend 70 miljoen euro in zijn doorlopende contract bij Palace. Naar nu blijkt vertrekt hij dus voor een lager bedrag naar Duitsland. Olise komt bij Bayern samen te spelen met onder meer Harry Kane en Jamal Musiala, die voor Duitsland schittert op het EK.

Aanwinsten

Olise, met de Franse ploeg in voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs, is de vierde aanwinst van Bayern voor komend seizoen. In een eerder stadium werden Hiroki Ito, Bryan Zaragoza en Nestory Irakunda aangetrokken. Voor dat drietal werd door Bayern 40 miljoen euro neergelegd.

Der Rekordmeister is daarnaast druk bezig met de komst van João Palhinha. Vorig jaar bleek de Portugese middenvelder van Fulham onhaalbaar, maar Bayern heeft goede hoop dat nu voor 60 miljoen euro naar Zuid-Duitsland kan worden gehaald.

