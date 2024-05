Bayern München laat twee gezichten zien in wedstrijd zonder aanvallende sterren

Bayern München heeft zondagmiddag kinderlijk eenvoudig afgerekend met VfL Wolfsburg. Trainer Thomas Tuchel zag zijn ploeg al vroeg een 2-0 voorsprong pakken, wat de spanning volledig uit de wedstrijd haalde. Na de treffers van Lovro Zvonarek en Leon Goretzka zakte het tempo enorm en werd er niet meer gescoord. Bayern neemt plek twee weer over van VfB Stuttgart, terwijl Wolfsburg op plek twaalf geen zorgen kent.

Tuchel gaf de nodige sterren rust, terwijl ook een aantal spelers wegens blessures niet in actie kon komen. Zo zaten onder meer Harry Kane, Leroy Sané, Jamal Musiala, Kingsley Coman en Serge Gnabry niet bij de wedstrijdselectie, terwijl Matthijs de Ligt op de bank begon. Het leverde basisplaatsen op voor onder meer Aleksandar Pavlovic, Bryan Zaragoza, Mathys Tel en Zvonarek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bayern kende een absolute droomstart in de Allianz Arena, waar het al in de vierde minuut op voorsprong kwam. Alphonso Davies, midweeks nog trefzeker in de Champions League tegen Real Madrid, gaf mee aan Zvonarek. De negentienjarige Kroaat draaide open naar zijn rechterbeen en zag zijn inzet via de binnenkant van de paal binnenvallen: 1-0.

De tweede Beierse treffer viel vlak daarna, toen een scherpe voorzet van Zaragoza vanaf de linkerkant door Zvonarek teruggekopt werd tot bij Thomas Müller. De Bayern-legende legde breed op Goretzka, die overtuigend raak schoot en zo de voorsprong verdubbelde. Een mooi moment voor de Duits international, die midweeks tegen Real Madrid werd verrast met een reserverol en ook niet inviel in Bernabéu.

Na een goed kwartier in de Allianz Arena leek ook de derde treffer van de middag te vallen. Müller werd de diepte ingestuurd en legde na een handige kapbeweging terug richting de tweede paal, waar Zaragoza aan kwam stormen en de bal overtuigend tegen de touwen werkte. Uit de herhaling bleek echter dat Müller nipt buitenspel stond op het moment dat hij de pass vanuit het middenveld kreeg, waardoor er een streep door de treffer van Zaragoza ging.

Na het afgekeurde doelpunt van Zaragoza kwam de klad er een beetje in bij Bayern, dat het beduidend rustiger aan ging doen tegen de vrij machteloze bezoekers. Helemaal ongevaarlijk bleef Wolfsburg niet. Zo speelde Lovro Majer een prima wedstrijd aan de rechterkant en probeerde Patrick Wimmer het van afstand, zonder resultaat.

Ook in de fase na rust werd het er niet spectaculairder op. Het gevaarlijkste moment kwam van de voet van Zaragoza, die na een kapbeweging in de handen van Wolfsburg-doelman Koen Casteels schoot. Een opvallend moment volgde twintig minuten voor tijd, toen Neuer plotseling naar de kant werd gehaald voor reservedoelman Daniel Peretz, die daarmee debuteerde. Ook De Ligt kwam tijdens dat wisselmoment in het veld, voor Min-jae Kim.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties