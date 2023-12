Bayern München krijgt in kwart wedstrijd liefst drie goals om de oren

Bayern München kent vooralsnog een horrormiddag in Frankfurt. Der Rekordmeister moest binnen 36 minuten al drie treffers slikken op bezoek bij Eintracht Frankfurt. Omar Marmoush, Éric Junior Dina Ebimbe en Hugo Larsson waren tussen de 12e en 36e minuut de doelpuntenmakers. Joshua Kimmich zorgde met een heerlijke uithaal vlak voor rust voor 3-1, waardoor er nog hoop is voor Bayern.

Al binnen een minuut kreeg Frankfurt een schietkans in de schoot geworpen. Alphonso Davies gleed uit, waardoor Ansgar Knauff er met de bal vandoor kon en zijn schot in het zijnet deed belanden.

De openingsfase was duidelijk voor de thuisploeg, die andermaal gevaarlijk in de zestien verscheen. Dit keer leverde een aanval over de rechterkant echter niets op. Even later was het alsnog raak. Na matig wegwerken van Noussair Mazraoui trof Farès Chaïbi nog de lat, maar in de rebound vond Marmoush de verre hoek: 1-0.

Bayern kwam daarna iets meer op de helft van Frankfurt terecht, al leverde het, buiten een mislukt afstandsschot van Serge Gnabry, niets op. Sterker nog: Frankfurt bleef gevaarlijk en beloonde zichzelf na ruim een half uur spelen.

Kim Min-jae liet zich aftroeven door Knauff, waarna Dina Ebimbe in balbezit kwam. De Fransman was Davies de baas en frommelde de bal in de korte hoek achter Neuer: 2-0. Daar bleef het niet bij. Hugo Larsson ontdeed zich tien minuten voor rust kinderlijk eenvoudig van Dayot Upamecano en schoof de bal in de verre hoek achter Manuel Neuer: 3-0.

Bayern gaf niet op en nadat Harry Kane een opgelegde kopkans miste, was het enkele minuten voor rust alsnog raak. Leroy Sané legde terug op Kimmich, die vanaf een meter of achttien op heerlijke wijze de bovenhoek vond: 3-1.

De voorsprong is voor ?????????????????? ?? Noussair Mazraoui werkt de voorzet slecht weg en uiteindelijk belandt de bal voor de voeten van Marmoush die Neuer passeert ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #SGEFCB #Bundesliga pic.twitter.com/7S5SR5XjAd — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 9, 2023

