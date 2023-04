Bayern München komt met extra wapen aan de aftrap tegen Manchester City

Woensdag, 19 april 2023 om 19:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:16

Bayern München gaat met Eric Maxim Choupo-Moting en João Cancelo in de basis proberen om de 3-0 achterstand tegen Manchester City te repareren. Choupo-Moting is voldoende hersteld van zijn knieblessure en vervangt in de spits Serge Gnabry, die in het Etihad Stadium teleurstelde. Bij Manchester City verandert er niets in de opstelling ten opzichte van vorige week. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Choupo-Moting is sinds het vertrek van Robert Lewandowski de eerste spits van Bayern. Het gemis van eerstgenoemde, die al een maand kwakkelt met blessureleed, was voelbaar bij de club. Op de linksbackpositie wordt Alphonso Davies net als zaterdag tegen TSG Hoffenheim (1-1) vervangen door Cancelo, die gehuurd wordt van Manchester City. Naast Choupo-Moting is de Portugese back de enige nieuwe naam in het elftal van Thomas Tuchel. De coach van Bayern houdt dus vast aan Dayot Upamecano. De verdedigingspartner van Matthijs de Ligt speelde een belabberde heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League en grossierde in balverlies.

Na het 1-1 gelijkspel tegen TSG Hoffenheim, de 3-0 nederlaag bij City én de affaire rondom Sadio Mané en Leroy Sané is Bayern toe aan wat positiviteit. Hoewel City na de overtuigende zege in Manchester de favoriet is om de halve finale te halen, toont de geschiedenis aan dat Bayern niet voor een onmogelijke opgave staat. Vier keer eerder werd er in de knock-outfase van de Champions League een nederlaag van drie of meer doelpunten in de return hersteld. Echter, ook na de aanstelling van Tuchel draait het niet zoals men had gehoopt bij de Beierse topclub. Bovendien scoorde Bayern in zijn laatste vier duels slechts driemaal. Wat dat betreft is de terugkeer van spits Eric Maxim Choupo-Moting uitstekend nieuws.

In tegenstelling tot Bayern, dat kampt met enkele langdurig geblesseerden, beschikt Pep Guardiola over een fitte selectie. De coach van City ziet geen reden tot wijzigen en stuurt dezelfde elf namen het veld op als een week geleden. Een betere voorbereiding op het duel in de Allianz Arena had Guardiola zich niet kunnen wensen, al weet de Catalaan dat Bayern in eigen huis ijzersterk is. Bayern won al zijn thuisduels in de Champions League dit seizoen, zonder daarbij een tegendoelpunt te incasseren. Aan de andere kant doet City het uitstekend tegen Duitse oppositie in het miljardenbal. Van de twintig wedstrijden verloor het er slechts eentje, in december 2021 bij RB Leipzig (2-1). Bij winst van City boekt Guardiola zijn honderdste Champions League-zege als trainer. Alleen Alex Ferguson (100) en Carlo Ancelotti (105) staan hoger op die lijst.

Opstelling Bayern München: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Cancelo; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Choupo-Moting.

Opstelling Manchester City: Ederson; Akanji, R. Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish; Haaland.