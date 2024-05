Bayern München komt in zoektocht naar opvolger Tuchel uit in Premier League

Vincent Kompany is een van de kandidaten om de nieuwe trainer van Bayern München te worden. Dat melden Florian Plettenberg van Sky Deutschland en Fabrizio Romano. Bayern neemt na dit seizoen afscheid van Thomas Tuchel, en de zoektocht naar een opvolger verloopt tot dusver allesbehalve voorspoedig.

Plettenberg weet te melden dat Bayern zich nu richt op een kleine groep kandidaten uit de Premier League. Eén daarvan is Kompany, die momenteel nog manager is van Burnley. Er zouden al gesprekken met hem plaats hebben gevonden.

Wie er nog meer op die lijst staan, is vooralsnog niet bekend. Christian Falk van BILD zei eerder op maandag al dat Brentford-manager Thomas Frank mogelijk een van de kandidaten is, maar het is niet duidelijk hoe zeker dat is.

Romano meldt net als Plettenberg dat Kompany één van de kandidaten is die bij Bayern wordt overwogen. Hij voegt daaraan toe dat er verschillende andere clubs zijn die hem ook als een optie zien. Welke clubs dat zijn meldt hij niet.

Kompany is sinds 2022 manager van Burnley, waar hij nog een contract tot medio 2028 heeft. In zijn eerste seizoen promoveerde hij met the Clarets naar de Premier League, maar daarin eindigde de club dit seizoen als negentiende. Daardoor degradeert Burnley weer naar de Championship.

Bayern zoekt al maanden naar een opvolger voor Tuchel. Onder meer Xabi Alonso, Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann, Unai Emery, Hansi Flick en Roberto De Zerbi werden allemaal aan der Rekordmeister gelinkt, maar met geen van deze kandidaten kwam Bayern tot een akkoord.

Ook het alsnog aanblijven van Tuchel behoorde tot een optie. De clubleiding wilde graag dat hij bleef, maar vorige week werd bekend dat beide partijen niet tot een akkoord zijn gekomen.

