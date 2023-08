‘Bayern München intensiveert nog dit weekeinde gesprekken met Rulli’

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 17:16 • Rian Rosendaal

Bayern München wil de gesprekken met het management van Gerónimo Rulli nog dit weekeinde intensiveren, zo weet BILD zaterdag te melden. De kampioen van Duitsland moet eerste keus Manuel Neuer nog enkele maanden missen en zag back-up Yann Sommer onlangs naar Internazionale vertrekken. Hierdoor wordt er vaart gemaakt met het aantrekken van een nieuwe keeper. Florian Plettenberg van Sky Sports meldde woensdag al dat Bayern de onderhandelingen met het kamp-Rulli had geopend.

Volgens BILD denkt Bayern in het geval van Rulli aan een huurdeal voor een seizoen. De Argentijnse doelman ligt in Amsterdam vast tot medio 2026, met de optie op een extra jaar in de Johan Cruijff ArenA. "Intern staat Rulli er heel goed op bij Bayern, vooral door zijn prestaties bij Villarreal", zo wist Plettenberg woensdag nog te melden. Het is onduidelijk hoe de Ajax-doelman zelf aankijkt tegen de interesse vanuit München.

Ondertussen lijkt Kepa geen optie meer te zijn voor Bayern. De doelman van Chelsea heeft der Rekordmeister in gesprekken laten weten dat hij een voorkeur heeft voor een transfer naar Real Madrid. De Spanjaard wil naar verluidt graag weer in eigen land spelen en verwacht na het langdurige wegvallen van Thibaut Courtois regelmatig aan spelen toe te komen bij De Koninklijke. Real Madrid denkt als vervanger van de Belgische keeper eveneens aan Bono, die dus ook serieus in beeld is bij Bayern.

De doelman van Sevilla en Marokko leek eerder deze week niet meer in beeld te zijn bij Bayern, maar de situatie is volgens BILD inmiddels veranderd. De grootmacht uit Zuid-Duitsland wil de gesprekken met Bono zelfs intensiveren, net als in het geval van Rulli. Het lijkt er niet op dat Sevilla de Marokkaan wil verhuren, waardoor Bayern met een transfersom over de brug dient te komen. De routinier (32) beschikt in Spanje over een ontsnappingsclausule van 50 miljoen euro, al het niet zeker of Sevilla vasthoudt aan dat bedrag.

Rulli

Rulli werd eerder deze zomer nog in verband gebracht met een terugkeer bij Villarreal, daar hij het niet naar zijn zin zou hebben bij Ajax. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat erkende dat de Spaanse club zich heeft gemeld, maar dat er van een transfer totaal geen sprake is. De verwachting is dat Rulli zaterdagavond gewoon een basisplaats heeft bij Ajax, dat het nieuwe seizoen in de Eredivisie opent met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.