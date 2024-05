‘Bayern München hoort gigantische afkoopsom van Burnley voor Kompany’

Bayern München gaat niet zonder slag of stoot de beschikking krijgen over Vincent Kompany. Verschillende Engelse en Duitse media spreken over onderhandelingen die zich in een stroomversnelling bevinden, maar het prijskaartje voor de Belgische coach is aanzienlijk.

Hoewel Bayern nog niet in gesprek is met Burnley, sijpelen er al wel berichten door over de afkoopsom die de Premier League-degradant wil ontvangen. Deze schijnt naar verluidt rond de 23,5 miljoen euro te liggen.

BILD schrijft dat Bayern niet bereid is om verder te gaan dan tien miljoen euro. Verwacht wordt dat beide clubs elkaar ergens tussen beide bedragen zullen vinden. Bayern sprak tot dusver alleen met Kompany over een mogelijke overgang.

Het is niet voor het eerst dat Bayern een flinke som moet betalen voor een nieuwe coach. Drie jaar geleden telde der Rekordmeister liefst twintig miljoen euro neer om Julian Nagelsmann los te weken bij RB Leipzig.

Christian Falk wist woensdagavond te melden dat Bayern een mondeling akkoord heeft gesloten met Kompany. Aangezien de Belg nog een contract heeft tot medio 2028 bij Burnley, dient de nummer drie van de Bundesliga ook met zijn huidige werkgever tot een akkoord te komen.

Verwacht wordt dat Kompany hoofdzakelijk zijn eigen trainersstaf meeneemt naar de Allianz Arena, wat maakt dat Burnley op zoek moet naar nieuwe eindverantwoordelijken. The Clarets eindigden dit seizoen als voorlaatste in de Premier League.

Kompany is sinds de zomer van 2022 de manager van Burnley, met wie hij in zijn eerste seizoen direct promoveerde naar de Premier League. Engelse media beweren dat hij binnen vijf minuten na het telefoontje van Bayern zijn 'ja-woord' gaf.

