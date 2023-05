Bayern München haalt klassieker van Van Gaal uit de doos voor Moederdag

Zondag, 14 mei 2023 om 12:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:48

Niet alleen in Nederland is het vandaag Moederdag. Ook in Duitsland wordt stilgestaan bij de feestdag ter ere van het moederschap. Bayern München lepelt voor de editie van dit jaar een klassieke video van Louis van Gaal uit de oude doos. "Ich habe gesehen: hier sind viele Mutti", schreeuwt de voormalig Oranje-bondscoach van het balkon op het Marienplatz in München als hij met zijn ploeg de landstitel heeft veroverd in 2010.

Wir wünschen allen Müttern da draußen einen wundervollen ??????????????????!????#MiaSanMia pic.twitter.com/idtWBlFrLq — FC Bayern München (@FCBayern) May 14, 2023

Van Gaal heeft zich op dat moment bijzonder geliefd gemaakt bij de fans van Bayern en heeft een speciale boodschap voor alle moeders. Ten tijde van de huldiging was het ook Moederdag. "Ein dicke Kuss von der Trainer von der Meister!", buldert Van Gaal. Bayern wist in het seizoen 2009/10 op de laatste speeldag de titel vast te stellen door een zege bij Hertha BSC. Ook werd in dat jaar de DFB Pokal gewonnen. De Champions League-finale werd verloren van Internazionale (2-0).