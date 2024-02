Bayern München en Tuchel zijn het eens en kondigen vertrekdatum aan

Thomas Tuchel vertrekt na dit seizoen als trainer van Bayern München, zo maakt de Duitse topclub via de officiële kanalen bekend. Beide partijen zijn tot deze conclusie gekomen na een goed en eerlijk gesprek tussen algemeen directeur Jan-Christian Dreesen en Tuchel.

Tuchel stond al geruime tijd onder druk bij Bayern. De vijftigjarige trainer die Julian Nagelsmann opvolgde, vertrekt dus na een klein anderhalf seizoen alweer.

"We zijn in een open gesprek in goed overleg tot de beslissing gekomen om onze samenwerking te beëindigen", laat Dreesen in een statement op de clubsite weten. "We willen met een nieuwe trainer voor het seizoen 2024/25 een sportieve reorganisatie doorvoeren. Tot die tijd wordt iedereen binnen de club nadrukkelijk opgeroepen om het maximaal haalbare te bereiken in de Champions League en de Bundesliga."

Tuchel heeft ook kort gereageerd op zijn aanstaande vertrek. "We hebben afgesproken dat we onze samenwerking na dit seizoen beëindigen. Tot die tijd blijf ik er natuurlijk samen met mijn staf alles aan doen om maximaal succes te behalen."

De Bundesliga lijkt voor het eerst sinds 2012 een andere kampioen dan Bayern te krijgen. Der Rekordmeister staat na het verlies tegen Bochum op acht punten achterstand van Bayer Leverkusen. De ploeg van Xabi Alonso werd nooit eerder in de historie kampioen van Duitsland, maar heeft dus uitstekende papieren.

Tuchel werd in maart 2023 door Bayern aangesteld na het enigszins verrassende ontslag van Nagelsmann, die op dat moment met zijn ploeg bovenaan in de Bundesliga stond. Tuchel gidste Bayern vervolgens naar een nieuwe Duitse titel, maar in de DFB Pokal ging het direct mis, terwijl in de Champions League ook tegen een zeperd werd aangelopen.

Bayern verloor deze week in de play-offs van de Champions League met 1-0 van Lazio en staat een behoorlijke klus te wachten in de return. In november werd Bayern al zeer verrassend uitgeschakeld in de DFB Pokal tegen FC Saarbrücken uit de 3. Liga (2-1).

Zondag begon Bayern op bezoek bij Bochum nog goed met een doelpunt van Jamal Musiala, maar daarna ging het mis. Dayot Upamecano pakte net als midweeks in Rome een rode kaart. Het werd uiteindelijk 3-1 voor Bochum.

