‘Bayern München en Borussia Dortmund laten oog vallen op basisspeler Ajax’

Bayern München en Borussia Dortmund hebben interesse in Jorrel Hato, zo schrijft Sport Bild. De twee Duitse grootmachten houden de verdediger van Ajax goed in de gaten en kunnen wellicht profiteren van het in 2025 aflopende contract van Hato.

"Ajax probeert momenteel het contract met Hato, dat in 2025 afloopt, te verlengen", schrijft het Duitse medium. "Of dit zal lukken, blijft echter twijfelachtig."

Bayern en Dortmund zijn niet de enige clubs die de nog altijd slechts zeventienjarige mandekker volgen. Eerder werd al bekend dat Arsenal en Chelsea de verrichtingen van Hato nauwlettend in de gaten houden.

Het supertalent is bezig aan zijn tweede seizoen in de hoofdmacht van Ajax. Sinds deze zomer is hij vaste basisspeler in het elftal van de Amsterdammers. Alle trainers die dit seizoen voor de ploeg stonden in de Johan Cruijff ArenA, kozen steevast voor de inmiddels enkelvoudig international in de startopstelling.

Het ligt dan ook allerminst in de lijn der verwachting dat Ajax gaat meewerken aan een vertrek van Hato. De ploeg van John van 't Schip zit nog altijd in een lastige fase en zal niet enthousiast worden van het idee dat een van de sterkhouders wordt verkocht.

Voorlopig lijken de Europese topclubs die achter Hato aan zitten dan ook achter het net te vissen. Die ploegen zullen moeten wachten tot de voorstopper dichter bij het eind van zijn contract komt, indien hij die verbintenis niet verlengt.

In totaal speelde Hato tot dusver veertig wedstrijden voor Ajax. Eerder speelde hij ook dertien wedstrijden voor de Amsterdamse beloften in de Keuken Kampioen Divisie.

