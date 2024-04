Bayern München deelt vijfjarig contract uit en meldt slecht nieuws over Gnabry

Serge Gnabry staat voorlopig aan de kant. Bayern München meldt via de officiële kanalen dat de aanvaller een verrekking in zijn hamstring heeft opgelopen en 'voorlopig niet inzetbaar' is. Zodoende moet Gnabry in ieder geval de return in de Champions League tegen Arsenal missen. Alexander Nübel staat ondertussen op het punt om zijn tot medio 2025 lopende contract met vijf jaar te verlengen.

Gnabry mocht het woensdagavond in het heenduel vanaf de aftrap laten zien en was al snel belangrijk met de vroege gelijkmaker in het Emirates Stadium. Harry Kane maakte er vlak daarna 1-2 van, maar genoeg voor de zege was het niet. Leandro Trossard bepaalde de eindstand na rust op 2-2.

Gnabry verliet het veld na zeventig minuten spelen voor Raphaël Guerreiro. Gnabry ging even daarvoor naar de grond en al snel namen de vermoedens toe dat het zou kunnen gaan om een hamstringblessure.

Trainer Thomas Tuchel bevestigde na afloop van het duel al dat het gaat om een hamstringblessure. "Het ziet er niet goed uit voor de return." Ook technisch directeur Max Eberl sprak zich uit over het welzijn van zijn aanvaller. "Hij ligt er weer uit. Het gaat niet goed met hem. Hij weet dat hem iets mankeert."

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Gnabry kampt met blessureleed. De aanvaller kwam dit seizoen slechts in zeventien wedstrijden in actie. Zo moest hij tussen december en februari al elf wedstrijden missen wegens een spierblessure. In de voorbereiding op het huidige seizoen had hij enkelklachten. Ook liep hij in september een breuk in zijn arm op.

Bayern moet het in de return ook stellen zonder Alphonso Davies. De Canadees liep al in de negende minuut tegen een gele kaart aan, vanwege een overtreding op Bukayo Saka. Guerreiro is de aangewezen vervanger van Davies. De winnaar van de return, die over een week plaatsvindt, neemt het in de halve finale op tegen Real Madrid of Manchester City.

Contractverlenging

Bayern heeft binnenkort ook goed nieuws te melden. Florian Plettenberg vanweet namelijk dat Alexander Nübel zijn contract zal verlengen tot medio 2030. De 27-jarige Nübel wordt dit seizoen verhuurd aan VfB Stuttgart en zal ook komend seizoen voor de club uit de autostad uitkomen.

In de zomer van 2025 zou Nübel mogelijk de vervanger van Manuel Neuer kunnen zijn. Het is nog onzeker of de 38-jarige goalie, die tot medio 2025 onder contract staat, dan nog actief zal zijn als profvoetballer. Het is niet uitgesloten dat de goalie zijn contract met in ieder geval een jaar verlengt. Desondanks wil Bayern haast maken met de contractverlenging van Nübel, gezien zijn uitstekende ontwikkeling bij Stuttgart. In 25 Bundesliga-wedstrijden dit seizoen hoefde hij slechts 31 treffers te incasseren.

