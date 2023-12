Bayern München dankt De Ligt nog een keer na ‘reddingsactie van het jaar’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een ode van Bayern München aan Matthijs de Ligt.

De Ligt verrichtte afgelopen seizoen een heldendaad in de returnwedstrijd in de achtste finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Na geblunder in de defensie van Bayern leek Vitinha voor de 0-1 te zorgen, ware het niet dat de Nederlander na een sprint en een uiterste krachtsinspanning de bal nog voor de lijn kon wegwerken.

De bijzondere actie maakte veel indruk op de fans van Bayern, terwijl De Ligt het van geluk uitschreeuwde na het voorkomen van de openingstreffer van PSG. Der Rekordmeister won uiteindelijk met 2-0 en bereikte, nadat het in Parijs al met 0-1 had gewonnen, de kwartfinale in het miljardenbal.

Bayern heeft op de laatste dag van 2023 besloten om De Ligt nog even in het zonnetje te zetten. 'De reddingsactie van het jaar', zo schrijft de Duitse grootmacht zondag op X, terwijl het bijzondere moment van De Ligt nog een keer vertoond wordt.

Matthijs de Ligt mit einer Monstergrätsche! ??



Die Rettungsaktion des Jahres 2??0??2??3??! ??#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/VbaGjCJSIS — FC Bayern München (@FCBayern) December 31, 2023

