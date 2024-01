Bayern München boekt moeizame zege in spektakelstuk vol VAR-momenten

Bayern München heeft zaterdagmiddag gedaan wat het moest doen in de strijd om de koppositie in de Bundesliga. Op bezoek bij FC Augsburg was der Rekordmeister met 2-3 te sterk, door doelpunten van Aleksandar Pavlovic, Alphonso Davies en Harry Kane. Ermedin Demirovic (tweemaal) scoorde namens de thuisploeg. Door de zege is het gat tussen koploper Bayer Leverkusen en Bayern München nog maar één punt, al heeft Leverkusen nog wel een duel tegoed. Augsburg staat twaalfde.

Aan beide kanten stond er een verdediger in de basis. Bij Bayern was dat Matthijs de Ligt, aan de kant van Augsburg Jeffrey Gouweleeuw. De Ligt vormde het hart van de Bayern-verdediging overigens met Eric Dier, die de rest van het seizoen wordt gehuurd van Tottenham Hotspur en zaterdag zijn basisdebuut maakte.

Al vroeg in de wedstrijd leek Augsburg een penalty te krijgen, na hands van De Ligt. De VAR constateerde echter dat de bal buiten het strafschopgebied op de arm van de verdediger was gekomen, waardoor Augsburg het moest doen met een vrije trap. Die leverde niets op.

Na een klein kwartier leek het via Elvis Rexhbecaj alsnog 1-0 te worden, maar opnieuw ging het feestje niet door voor de thuisploeg. Deze keer was er sprake van buitenspel, zo constateerde de VAR.

Aan de andere kant van het veld was het in de 23ste minuut wel raak: Pavlovic scoorde na een hoekschop van dichtbij. Vlak voor rust verdubbelde Bayern de score zelfs. Davies schoof de bal van een kleine twintig meter in de korte hoek binnen: 0-2.

Augsburg moest in de tweede helft met een reactie komen, en dat lukte. Demirovic kopte een voorzet van Kevin Mbabu binnen: 1-2. Binnen enkele minuten was de marge echter alweer twee. Kane kon van dichtbij simpel de 1-3 binnentikken. Eerst werd zijn goal nog afgekeurd wegens buitenspel, maar na inmenging van opnieuw de VAR bleek dat het gewoon een geldige goal was.

In de slotfase, waarin Mathys Tel nog de paal raakte, werd het plots nog spannend. Eerst kreeg Augsburg, na inmenging van de VAR, een penalty vanwege een overtreding van Manuel Neuer op Felix Uduokhai. De doelman maakte zijn fout echter goed door de strafschop van Sven Michel te stoppen. Toen Augsburg in de blessuretijd nog een penalty kreeg – deze keer na een overtreding van Thomas Müller - had Neuer echter geen antwoord: 2-3. Daar zou het bij blijven.

