Bayern München heeft zondag zonder enige moeite afgerekend met de semiprofs van Auckland City. Bij rust stond het al 6-0 voor de Duitsers, die uiteindelijk met 10-0 wonnen. De grootste overwinning op een WK voor clubs vóór zondag was Al-Hilal - Al-Jazira (6-1, 2021). Bayern begint het toernooi dan ook uitstekend.

De van Bayer Leverkusen overkomen Jonathan Tah kreeg zijn eerste officiële basisplaats als speler van Bayern. De centrumverdediger toonde al vroeg in de wedstrijd zijn aanvallende bijdrage door terug te koppen op Kingsley Coman, die met het hoofd voor de 1-0 tekende.

Het duurde niet lang voor ook de tweede goal van de wedstrijd viel. Joshua Kimmich schepte de bal tot bij Coman, die Sacha Boey in staat stelde de verre hoek te vinden.

In de twintigste minuut maakte Michael Olise Bayerns derde doelpunt. De Frans international was er bij de kippen bij om een uitstekende actie en dito voorzet van Thomas Müller bij de eerste paal om te zetten in een treffer: 3-0.

Auckland City maakte geen schijn van kans en had de grootst mogelijke moeite om voor Bayern-begrippen slome aanvallen te stoppen. Bij de 4-0 speelde Olise opnieuw een belangrijke rol. Hij vond de ruimte bij Coman, die na een kapbeweging afrondde.

Op slag van rust sloeg Bayern nog twee keer toe. Allereerst werd het 5-0 via Müller. De clublegende schoot een voorzet van Olise fraai binnen. Olise maakte zelf de 6-0, door à la Arjen Robben naar binnen te trekken en met links de verre hoek te vinden.

Na rust veranderde er uiteraard niets aan het spelbeeld, al wist Bayern de scherpte van voor rust niet helemaal meer te hervinden. Meerdere grote kansen werden onbenut gelaten door onder meer Gnabry en invaller Jamal Musiala.

De onvermijdelijke 7-0 kwam er halverwege de tweede helft alsnog. Müller legde breed op Musiala, die te veel tijd kreeg en met rechts via de vingertoppen in de verre hoek schoot via de vingertoppen van de andermaal geslagen doelman Conor Tracey.

Musiala mocht even later aanleggen voor een strafschop, en schoot door het midden raak: 8-0. De Duits international completeerde zijn hattrick door van dichtbij raak te prikken, voordat Müller op acrobatische wijze voor de 10-0 zorgde. Het was voor Müller doelpunt nummer 250 voor Bayern.