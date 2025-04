Bayern München schotelt speler driejarig contract voor: salaris kan oplopen tot 16 miljoen euro

Leroy Sané heeft een aanbieding van Bayern München op zak, zo meldt Florian Plettenberg van Sky Sport. De 29-jarige aanvaller van der Rekordmeister loopt eind juni uit zijn contract, maar kan die verbintenis dus alsnog gaan verlengen. Dan moet Sané financieel wel flink inleveren.

Bayern heeft de linkspoot een contract voorgeschoteld dat loopt tot medio 2028. Sané kan dan ongeveer tien miljoen euro per jaar gaan verdienen. Afhankelijk van zijn prestaties kan dat bedrag nog oplopen tot veertien à zestien miljoen euro.

Dat is minder dan wat de 69-voudig international momenteel verdient in Beieren. Sané staat nu namelijk voor ongeveer twintig miljoen euro per jaar op de loonlijst. Plettenberg meldt dat de linkspoot bereid is om water bij de wijn te doen. Sané wil namelijk dolgraag blijven.

Alle partijen willen een akkoord bereiken, klinkt het. De onderhandelingen bevinden zich nu in ‘een cruciale’ fase. Sané is dit seizoen niet onomstreden onder Vincent Kompany. De linkspoot kwam tot dusver 38 keer in actie voor Bayern, waarvan 17 keer als invaller. De teller staat op 11 doelpunten en 5 assists.

Sané speelt sinds de zomer van 2020 voor der Rekordmeister. De Duitsers namen de aanvaller voor 49 miljoen euro over van Manchester City. Sindsdien speelde de pijlsnelle dribbelaar 213 wedstrijden voor Bayern, waarin hij verantwoordelijk was voor 59 doelpunten en 54 assists.

Sané is niet de enige speler die over een aflopend contract beschikt bij de topclub uit Duitsland. Ook Eric Dier, Thomas Müller en Sven Ulreich lopen aan het einde van het seizoen gratis de deur uit. Müller vertrekt sowieso. Waar zijn toekomst ligt is nog niet bekend.