Bayern München ontvangt duidelijkheid over blessure Manuel Neuer en datum van mogelijke terugkeer onder de lat

Manuel Neuer zal voor de return tegen Inter van deze week nog niet terugkeren onder de lat, zo meldt BILD. De Duitse sluitpost liep op 5 maart tegen Bayer Leverkusen een kuitblessure op en is sindsdien bezig met een moeizame revalidatie. Wel verwacht Bayern München dat een terugkeer niet lang op zich zal laten wachten.

Neuer liep de blessure op met een opmerkelijk moment. Tijdens het eerste duel van de achtste finale van de Champions League tegen Leverkusen raakte de doelman geblesseerd na het vieren van de 2-0. Hier scheurde de Duitser een spiervezel in zijn rechterkuit. Na 58 minuten moest hij zich dan ook laten wisselen.

Ongeveer twee weken later laaide de blessure weer op tijdens een training en was het meteen duidelijk dat de revalidatie langer zou duren dan verwacht. Het heenduel met Inter was al een groot vraagteken en dit bleek hij ook niet te halen. Wel was er hoop dat hij de return in San Siro kon halen.

Zondag is de keuze gemaakt dat Neuer niet mee af zal reizen naar Milaan. De doelman mag nog geen oefeningen doen waarbij hij zichzelf af moet zetten of moet vallen. Dit zal dan ook betekenen dat de 21-jarige Jonas Urbig weer zal keepen.

De terugkeer van Neuer laat echter niet lang meer op zich wachten. Die Bayern verwachten dat het treffen met Heidenheim van zaterdag 19 april nog te vroeg komt. In München gaan ze er wel vanuit dat hij zaterdag 26 april tegen FSV Mainz 05 zijn return kan maken.

Neuer keepte dit seizoen 33 officiële wedstrijden voor Bayern. In de Bundesliga hield hij elf keer de nul. De Duitser heeft nog een contract tot de zomer van 2026 bij de ploeg uit Zuid-Duitsland.

Bayern speelde afgelopen zaterdag met 2-2 gelijk tegen aartsrivaal Borussia Dortmund. Der Rekordmeister staat eerste in de Bundesliga met 69 punten uit 29 wedstrijden. Met nog vijf wedstrijden te gaan is het gat naar de nummer twee Leverkusen zes punten.