Bayern München laat na monsterzege te noteren tegen Ajax-opponent Eintracht Frankfurt

Bayern München heeft zondag zeer eenvoudig afgerekend met Eintracht Frankfurt. De koploper van de Bundesliga was veel te sterk voor de weggespeelde nummer drie van Duitsland: 4-0. Michael Olise opende de score, waarna Hiroki Ito het duel in het slot gooide. Jamal Musiala en Serge Gnabry kwamen in de slotfase eveneens tot scoren. Bayern staat nu acht punten voor op Bayer Leverkusen. Eintracht, de aanstaande Europa League-opponent van Ajax, heeft ondanks de nederlaag drie punten meer dan het als vierde geklasseerde SC Freiburg.

Bayern begon uitstekend aan de wedstrijd en zou Eintracht, buiten een grote kans voor Hugo Ekitiké, kansloos laten. Alleen schortte het bij Bayern aan één ding: doelpunten. Zo liet Olise een goede mogelijkheid liggen. Op aangeven van Thomas Müller schoof de rappe buitenspeler van dichtbij naast.

Een schitterend steekpassje van Olise niet veel later kwam op links terecht bij Leroy Sané, die in plaats van direct uit te halen besloot te kappen. Daarmee leek de grootste kans verkeken, maar zijn pass op Jamal Musiala leverde alsnog een grote kans op. Voormalig Ajacied Rasmus Kristensen voorkwam erger met een puike redding op de doellijn.

Müller genoot weer even later een zee aan ruimte op het middenveld. De clublegende maakte zich al rennend druk om Olise en Konrad Laimer, die in de ogen van Müller een loopactie hadden moeten maken. Müller ging daarom voor eigen succes en schoot keihard op de vuisten van Kevin Trapp, voordat hij zich weer woedend afreageerde op Olise en Laimer.

Het was haast ongelooflijk dat Bayern zo lang niet wist te scoren. Ook Musiala, die een teenlange tekortkwam om binnen te tikken, slaagde er niet in de thuisfans te laten juichen. Op slag van rust viel de langverwachte treffer alsnog. Sané gaf scherp voor op Olise, die van dichtbij binnentikte: 1-0.

Na een uur kwam Bayern opnieuw tot scoren. Trapp tastte volledig mis bij een hoekschop, en Ito was er als de kippen bij om de afvallende bal binnen te schieten: 2-0. Eintracht had werkelijk niets in te brengen in de Allianz Arena en probeerde de schade beperkt te houden. Het was echter vooral afhankelijk van de scherpte, of het gebrek daaraan, bij Bayern.

Met name Sané kende zijn dag niet. Vlak nadat hij geel kreeg wegens een wegwerpgebaar, kwam hij oog in oog te staan met Trapp. De goalie haalde opgelucht adem toen hij andermaal een schot naast zag gaan. Een fenomenale dribbel van Musiala legde andermaal de zwaktes van de Eintracht-defensie bloot. De Duits international legde onder meer Kristensen in de luren en rondde via de handschoen van Trapp af: 3-0.

Invaller Harry Kane mocht ook nog even opdraven. De Engelsman kwam in blessuretijd dicht bij de 4-0, ware het niet dat Trapp zich onderscheidde met een puike redding. Enkele seconden voor het einde van de blessuretijd werd het alsnog 4-0. Gnabry was te snel voor Kristensen en schoof het leer door de benen van Trapp tegen de touwen.