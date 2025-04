Bayern München laat in enerverende Klassiker tegen Borussia Dortmund na uit te lopen op Bayer Leverkusen

Bayern München en Borussia Dortmund hebben elkaar zaterdagavond in een enerverende editie van Der Klassiker in evenwicht gehouden. In de Allianz Arena scoorden de ploegen die midweeks onderuitgingen in de Champions League beide twee keer.

Bij Bayern had Thomas Müller, die doordeweeks als invaller trefzeker was tegen Inter (1-2 verlies) in de kwartfinale van het miljardenbal, ditmaal wél een basisplek. Vincent Kompany slachtofferde Raphaël Guerreiro. Het was een middenvelder van de tegenpartij die goed was voor de eerste serieuze mogelijkheid van het duel. Julian Brandt probeerde het namens Dortmund, maar vond het zijnet.

In de minuten tot rust die daarop volgden waren de meeste kansen voor de thuisploeg. Doelman Gregor Kobel moest meermaals reddend optreden, onder meer op pogingen van Leroy Sané en Harry Kane, en keepte een verdienstelijke eerste helft. Pas in het laatste kwartier voor rust kreeg Dortmund grip op de rivaal. Het leverde echter doelpunten noch grote kansen op. Vlak voor het laatste fluitsignaal van de eerste helft veerde het Bayern-publiek nog eenmaal op, maar Kane stuitte na een fraaie hakbal van Müller andermaal op Kobel.

Snel na de hervatting was het raak voor Dortmund, zij het tegen de verhoudingen uit de eerste helft in. Maximilian Beier reageerde verreweg het adequaatst op een hoge voorzet van Julian Ryerson en kopte tussen de benen van Jonas Urbig, die keepte bij afwezigheid van Manuel Neuer, door raak: 0-1. Kim Min-jae mocht zich de tegentreffer aanrekenen, want hij liet zich kinderlijk eenvoudig kloppen door Beier.

De Zuid-Koreaan werd snel daarna vervangen door Kompany, die alsnog minuten gunde aan Guerreiro. Met de multifunctionele Portugees in het veld kwam Bayern bijna direct langszij, toen Waldemar Anton op een haar na zijn eigen doelman passeerde, maar de bal op de lat zag belanden. Een fase waarin het spel op en neer golfde volgde. BVB hing zeker niet alleen maar achterover, maar zag de eerste de beste kans van Bayern in het tweede bedrijf binnenvliegen. Invaller Serge Gnabry baande zich een weg de zestien in, speelde Müller in, die op zijn beurt aflegde op Guerreiro. De voormalig Dortmund-speler bewees het ongelijk van zijn trainer: 1-1.

De bordjes op het scorebord hingen niet lang gelijk. Enkele minuten na de gelijkmaker vond Gnabry opnieuw een pad het strafschopgebied van Kobel in, waar de aanvaller ditmaal alles zelf deed: 2-1. Ook deze stand bleef niet lang staan. Uit een hoekschop creëerde Serhou Guirassy al hooghoudend ruimte voor zichzelf, alvorens hij Urbig dwong gestrekt te gaan. De rebound was een prooi voor Anton: 2-2.

Door het gelijkspel behoudt koploper Bayern de voorsprong van zes punten op Bayer Leverkusen, dat eerder op de zondag teleurstellend gelijkspeelde tegen Union Berlin (0-0). Dortmund staat achtste, met drie punten achterstand op de plekken die recht geven op Europees voetbal.