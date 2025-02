Bayern München komt met de schrik vrij na drie tegentreffers in de tweede helft

Bayern München heeft geen fout gemaakt in de strijd om de Bundesliga-titel. Dankzij treffers van Jamal Musiala, Harry Kane (2) en Serge Gnabry pakte Bayern tegen Holstien Kiel een 4-0 voorsprong, waarna de bezoekers zeer sterk terugkwamen. Meer dan een 4-3 eindstand zat er echter niet in voor de nummer 17 van de Bundesliga. Koploper Bayern vergroot het gat naar Bayern Leverkusen weer tot negen punten, al komt laatstgenoemde ploeg zondag nog in actie.

De openingstreffer viel na bijna twintig minuten spelen via Musiala. De jonge Duitser combineerde er met Joshua Kimmich en Michael Olise op los en kreeg de bal daarna terug van laatstgenoemde. Musiala schoot de teruggetrokken voorzet in de verre hoek raak: 1-0.

Olise was even later zelf ook nog dicht bij een doelpunt, maar zag zijn inzet langs de voor hem verkeerde kant van de paal vliegen. Aleksandar Pavlovic nam het vijandelijke doel ook nog onder vuur, alvorens Kane de tweede thuistreffer voor zijn rekening nam.

De Engelse doelpuntenmachine kopte een voorzet van Kingsley Coman in de extra tijd van de eerste helft raak: 2-0. Na de start van het tweede bedrijf ging het hard met de doelpunten, want Kane en Gnabry kwamen beiden na negen minuten alweer op het scorebord.

Kane was op aangeven van Raphaël Guerreiro verantwoordelijk voor de derde treffer; Gnabry deed het op eigen kracht. De Duitser pikte een geblokt schot van Coman op, bracht hem naar zijn linkerbeen en volleerde hem schitterend in de bovenhoek: 4-0.

Finn Porath deed na een uur spelen wat terug voor de uitploeg. De bezoekers profiteerden van een fout van Kim Min-jae in de opbouw en toen de bal bij Porath kwam, schoot hij hard achter Manuel Neuer: 4-1.

Steven Skrzybski beleefde in persoonlijk opzicht een dag om nooit meer te vergeten. De invaller wist in blessuretijd tweemaal raak te schieten, maar verder dan 4-3 kwamen de bezoekers niet.