Bayern München kent geen moeite met Bayer Leverkusen en plaatst zich voor kwartfinale Champions League

Bayern München plaatste zich op dinsdagavond voor de kwartfinale van de Champions League ten koste van landgenoot Bayer Leverkusen. De ploeg van Vincent Kompany won het eerste duel thuis met 3-0 en speelde vanavond een solide wedstrijd en won ditmaal met 0-2.

Ondanks de ruime voorsprong nam Der Rekordmeister het duel zeer serieus. De vaste namen stonden in de basis behalve keeper Manuel Neuer. De Duitser is nog steeds geblesseerd en daarom keept de 21-jarige Jonas Urbig. Bij Bayer Leverkusen ontbrak Florian Wirtz door een enkelblessure en Nordi Mukiele door een schorsing.

In de eerste helft gebeurt er weinig en houden beide ploegen elkaar redelijk in evenwicht. Leverkusen kwam tot zeven schoten, maar geen daarvan ging op doel. De Spanjaard Mario Hermoso raakte bij een duel met Harry Kane geblesseerd. De verdediger speelde nog zeven minuutjes door maar moest uiteindelijk gewisseld worden voor Robert Andrich.

In de tweede helft maakte Bayern al snel alle hoop op een eventuele comeback kapot voor Leverkusen. Joshua Kimmich slingert een vrije trap in de 52ste minuut richting de 16. De bal valt vlak voor de voeten van Harry Kane en zo hoeft de Engelsman alleen maar de bal erin te tikken. Hiermee bracht de spits Bayern op 0-1.

In de 71ste minuut verdubbelde Bayern de voorsprong naar 0-2. Na goed doorlopen van Serge Gnabry komt de bal nog naar randje zestien en door een balletje breed van Harry Kane kan Alphonso Davies gemakkelijk scoren. Voor de Canadees betekent dit zijn tweede doelpunt in de Champions League dit seizoen.

In het laatste kwartier gebeurde er weinig. Bayern München speelt de wedstrijd zakelijk uit en pakt een 0-5 overwinning over twee wedstrijden. Hiermee plaatst de nummer twaalf van de competitiefase van de Champions League zich voor de volgende ronde.

Met deze overwinning over twee wedstrijden kan Bayern dus vooruit gaan kijken naar de kwartfinale. Hierin treffen ze het Inter van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. De Italianen wonnen op hun beurt van Feyenoord over twee wedstrijden. In de Serie A is de Nerazzurri momenteel de koploper.