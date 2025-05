Bayern München kampioen van Duitsland na gelijkspel Bayer Leverkusen

Bayern München is zondag officieel kampioen van Duitsland geworden. Bayer Leverkusen had moeten winnen van SC Freiburg om mathematisch kans te houden, maar speelde gelijk: 2-2. Leverkusen kan Bayern nu echt niet meer bijhalen, waardoor de ploeg uit München zich voor de 34ste keer de beste van Duitsland mag noemen. Freiburg, de nummer vier, is ondertussen heel dicht bij plaatsing voor de Champions League.

Leverkusen wist dus dat het moest winnen en begon dan ook fel en met de nodige aanvallende drang. Zo kon een uitstekende voorzet van Jeremie Frimpong net niet worden binnengekopt door Florian Wirtz.

De écht grote kansen bleven echter uit tegen het zeker dit seizoen sterke Freiburg, dat Leverkusen steeds verder naar achteren drong. Het leidde tot een waarschuwingsschot van Vincenzo Griffo, die doelman Matej Kovár grabbelend zag redden.

De kansen werden voor Freiburg steeds groter, mede door slordig spel van Leverkusen. Zo kreeg Patrick Osterhage vrije doortocht richting doel, maar moest hij met zijn lage schot zijn meerdere erkennen in de gestrekte Kovár.

Op slag van rust had Freiburg zijn treffer toch nog te pakken. Eggestein mocht vrij uithalen van een meter of twintig van het doel en liet Kovár kansloos met een kanonskogel in de korte hoek: 1-0.

Doordat Frimpong er niet in slaagde een aanval aan de linkerkant onschadelijk te maken, kreeg Johan Manzambi de kans om te combineren met Ritsu Doan. De Japanner stuurde de Zwitser de diepte in en diens kopbal werd onbedoeld binnengetikt door Leverkusen-verdediger Hincapié: 2-0.

Leverkusen kwam via een treffer van Wirtz (schot binnenkant paal) op 2-1, en diep in blessuretijd maakte Tah er met een kopbal op aangeven van Nathan Tella zelfs 2-2 van. Meer zat er echter niet in, en dus is Bayern kampioen.