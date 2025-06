Bayern München hoort 'nee' en ziet aankoop van 60 miljoen euro transfervrij vertrekken

Leroy Sané heeft zijn laatste wedstrijd voor Bayern München gespeeld. Journalist Florian Plettenberg van Sky Deutschland meldt woensdag via X dat de vleugelaanvaller (29) ervoor kiest om de kampioen van Duitsland met een transfervrije status te verlaten later deze maand.

Sané zegt volgens Plettenberg definitief 'nee' tegen het verbeterde aanbod van Bayern om zijn contract in de Allianz Arena te verlengen. De leiding is inmiddels op de hoogte van de vertrekwens van de buitenspeler.

De toekomst van Sané is al enige tijd onderwerp van gesprek in Duitsland. BILD meldde vorige week nog dat de speler van Bayern een aanbod van Tottenham Hotspur heeft afgeslagen.

De zeventigvoudig international van de Duitse nationale ploeg werd recentelijk ook genoemd bij Galatasaray, Fenerbahçe en Arsenal. Sané kent Mikel Arteta, manager van the Gunners, nog van hun gezamenlijke periode bij Manchester City.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt via X dat Galatasaray goede hoop heeft om Sané transfervrij aan te trekken. De onderhandelingen zijn al geopend, al is de concurrentie volgens Romano behoorlijk groot.

Sané schakelde zaakwaarnemer Pini Zahavi in om zijn opties in kaart te brengen. Een langer verblijf bij Bayern, met een verbeterd contract, was ook een mogelijkheid, maar lijkt inmiddels een utopie te zijn.

De vleugelaanvaller streek in 2020 neer bij Bayern, dat een maximaal bedrag van 60 miljoen euro voor hem neerlegde. Vijf jaar later staat de teller op 61 goals en 55 assists in 220 wedstrijden voor der Rekordmeister.

Sané veroverde met Bayern viermaal de landstitel, tweemaal de Duitse Supercup en een keer de Europese Supercup. In 2021 won hij met de grootmacht het WK voor clubteams.