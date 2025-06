Bayern München heeft ook de tweede wedstrijd op het WK voor clubs winnend afgesloten. Tegen Boca Juniors zegevierde de ploeg van Vincent Kompany met 2-1 na doelpunten van Harry Kane en Michael Olise.

Het WK voor clubs kreeg afgelopen zondag een geweldige start voor de Duitse recordkampioen, toen het met maar liefst 10-0 won van het Nieuw Zeelandse Auckland City. Jamal Musiala maakte een hattrick.

In de nacht van vrijdag op zaterdag ging het wat moeizamer voor Bayern München, dat ternauwernood wist te winnen van Boca Juniors. Er werd gewonnen, al ware het slechts met 2-1, door een late treffer van Olise.

De Duitsers begonnen sterk en dachten al binnen tien minuten op voorsprong te komen via Olise, ware het niet dat de videoscheidsrechter roet in het eten gooide. In minuut 18 was het echter alsnog raak. Kane stond op de goede plek om een rebound binnen te werken: 1-0.

In het restant van de eerste helft kreeg Bayern München kansen om de voorsprong uit te breiden, maar mede door uitstekend keeperswerk van Agustin Marchesin slaagde de ploeg daar niet in. Kingsley Coman en Olise zagen hun kansen op niets uitlopen.

Ook Kane kwam na rust nogmaals in kansrijke positie, maar de Engelsman kreeg de bal niet voorbij Marchesin. In minuut 66 was de eerste kans voor de Argentijnen direct raak. Miguel Merentiel promoveerde een prachtige individuele actie tot doelpunt: 1-1.

Na enig gewissel kreeg Bayern München weer wat meer grip op de wedstrijd en dat leidde in minuut 84 tot de winnende treffer. Olise kreeg de bal voor zijn voeten na wat gerommel in de kleine ruimte en maakte er met een bekeken schot 2-1 van.