Bayern heeft tweede winteraankoop binnen en maakt 29 miljoen euro over

Bayern München heeft zich versterkt met Sacha Boey, zo maakt de doorgaans zeer betrouwbare Florian Plettenberg vrijdagavond bekend. De Fransman komt voor 29 miljoen euro van Galatasaray en tekent tot medio 2029 in Zuid-Duitsland.

Dinsdag werd al bekend dat Bayern interesse had in de 23-jarige rechtsachter. Van een deal was toen nog geen sprake. Vrijdag zijn de beide ploegen rond de onderhandelingstafel wel tot een akkoord gekomen.

Boey zal zaterdag in München arriveren en de medische keuring ondergaan. De Fransman speelde dit seizoen al twee keer tegen zijn nieuwe werkgever. In de Champions League troffen beide Europese grootmachten elkaar. In München was Bayern met 2-1 te sterk en in Istanbul won de ploeg van Thomas Tuchel met 1-3.

Bayern had in eerste instantie andere rechtsbacks op het oog, al stond Boey altijd wel op de radar. De Duitse recordkampioen had deze winter nadrukkelijke interesse in Kieran Trippier, maar de Duitsers zagen een bod van vijftien miljoen euro naar de prullenbak verwezen worden door Newcastle United.

Bayerns technisch directeur Christoph Freund heeft bij de Duitse tak van Sky Sport inmiddels laten weten dat de Engelsman definitief niet komt. "We doen alleen dingen waar we honderd procent van overtuigd zijn."

Ook Nordi Mukiele stond hoog op het lijstje van der Rekordmeister. Paris Saint-Germain is echter niet van plan om de Fransman te laten gaan. Dat zou te maken hebben met de krapte op zijn positie in de selectie van de Franse grootmacht.

De 23-jarige Boey moet bij Bayern de concurrentiestrijd aangaan met Noussair Mazraoui, Konrad Laimer en Bouna Sarr. Ook Joshua Kimmich, die wordt gelinkt aan een vertrek naar de Premier League, kan op die positie uit de voeten.

Boey is de tweede aankoop van deze transferperiode. Eerder wist de club Eric Dier los te weken bij Tottenham Hotspur. Voor zijn diensten betaalden de Duitsers vijf miljoen euro.

