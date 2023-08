Bayern en Tottenham liggen mijlenver uit elkaar over transfersom Harry Kane

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 06:52 • Bart DHanis • Laatste update: 06:51

Bayern München en Tottenham Hotspur zijn het nog altijd niet eens over de transfersom van Harry Kane. De twee grootmachten liggen momenteel nog 25 miljoen pond, omgerekend zo’n 29 miljoen euro uit elkaar, zo weet The Athletic maandagavond te melden.

Ondanks het grote gat tussen de vraagprijs en het bod, heeft zowel Tottenham als Bayern er vertrouwen in dat er nog een akkoord bereikt gaat worden deze transferperiode. Hoeveel geld de kampioen van Duitsland heeft geboden op Kane, is vooralsnog niet bekend. In juni legde der Rekordmeister een bod van zeventig miljoen euro neer bij Tottenham, maar dat bod werd van tafel geveegd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Maandag hebben de twee clubs dus weer met elkaar gesproken. Van een akkoord is het echter nog altijd niet gekomen. De Engelse topspits heeft nog maar een contract tot medio 2024 in Noord-Londen en daarom zullen the Spurs hem nu of in de winter moeten verkopen om nog geld aan hem te verdienen. Dat is tenzij ze zijn contract nog kunnen verlengen. Tottenham probeert Kane wel langer vast te leggen, maar het is onduidelijk hoe de dertigjarige aanvaller daar zelf tegenover staat.

Bayern is ook daarentegen driftig op zoek naar een vervanger voor Robert Lewandowski, de Poolse spits vertrok in de zomer van 2022 naar FC Barcelona en is nog altijd niet vervangen. Op dit moment bereidt Kane zich ‘gewoon’ voor op een nieuw seizoen met zijn huidige werkgever. Afgelopen woensdag was de dertigjarige schutter nog trefzeker in een oefenwedstrijd tegen Lion City Sailors (5-1 winst).