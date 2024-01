Bayern betaalt vijf miljoen euro en heeft concurrent voor De Ligt binnen

Eric Dier is de nieuwste aanwinst van Bayern München, zo weet Florian Plettenberg, journalist van de Duitse tak van Sky Sports donderdagochtend te melden. De Engelsman ondergaat vandaag de medische keuring en wordt later gepresenteerd.

Voor de bij Tottenham Hotspur op een zijspoor belandde Dier ligt bij Bayern een contract klaar tot medio 2025. Volgens Plettenberg komt de transfersom rond de vijf miljoen euro uit. Dier lag in Londen tot medio 2024 vast. Trainer Thomas Tuchel sprak al met de 49-voudig international van Engeland en liet hem al weten te zien als centrale verdediger of als verdedigende middenvelder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bayern had meerdere verdedigers op het oog in januari, maar heeft de knoop nu doorgehakt. Tuchel heeft Dier de afgelopen dagen in ieder geval ‘geanalyseerd’ met de clubleiding van de Duitse topclub en die analyse blijkt goed te zijn bevallen.

De 49-voudig international van Engeland is fysiek sterk en kan als centrale verdediger, rechtsback en defensieve middenvelder uit de voeten. Dat spreekt de club erg aan.

Met de transfer van Dier komt er een einde aan liefst negen jaar bij Tottenham. De Engelsen namen de rechtspoot in de zomer van 2014 voor vijf miljoen euro over van Sporting Portugal, waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Dier was jarenlang een belangrijke spil in het elftal van Mauricio Pochettino en ook onder José Mourinho, Nuno Espírito Santo en Antonio Conte kon hij doorgaans op veel minuten rekenen.

Onder Ange Postecoglou kreeg de verdediger annex middenvelder echter nauwelijks speeltijd. De teller staat dit seizoen pas op 198 speelminuten, verdeeld over 4 Premier League-wedstrijden. Slechts één keer begon Dier in de basis in de competitie.

Sport Bild meldde voor de jaarwisseling dat Tuchel een extra verdediger nodig heeft, omdat hij wil experimenteren met een driemansverdediging. De trainer van Bayern kan nu beschikken over Dier, Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano en Kim Min-jae.

Het nieuws betekent ook dat Raphaël Varane, Ronald Araújo, Jonathan Tah en Jorrel Hato hoogstwaarschijnlijk niet naar Zuid-Duitsland zullen verkassen. Ook Trevoh Chalobah kan een overstap naar de Duitse kampioen uit zijn hoofd zetten.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties