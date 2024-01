Bayern bereikt mondeling akkoord met Premier League-ster en vriend van Kane

Bayern München heeft een mondeling akkoord bereikt met Kieran Trippier, zo meldt Florian Plettenberg, journalist van de Duitse tak van Sky Sport. De Engelsman wil dolgraag een transfer maken. Bayern heeft nu ook de gesprekken met Newcastle United geopend.

Dat de clubs een akkoord zullen bereiken, is niet ondenkbaar. Het is al langer bekend dat Newcastle United geld nodig heeft omdat de club moet voldoen aan de FIFA Financial Fair Play-reglementen.

Trippier ligt tot medio 2025 vast in Newcastle en vertegenwoordigt volgens het gerenommeerde Transfermarkt een waarde van elf miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Eerder toonde der Rekordmeister interesse in Nordi Mukiele. Volgens L’Équipe was Bayern met Paris Saint-Germain in gesprek over een ruildeal waar ook Joshua Kimmich in werd betrokken.

Nu die gesprekken bekoeld zijn, heeft Bayern zijn focus verlegd naar Trippier. De 33-jarige rechtspoot is goede vrienden met Harry Kane en Eric Dier. De drie Engelsmannen speelden al samen bij Tottenham Hotspur en kunnen worden herenigd in Beieren.

Trippier kwam dit seizoen in totaal negentien Premier League-duels in actie. Hij was daarin al goed voor maar liefst zeven assists. Een doelpunt wist hij nog niet te maken.

Trippier kwam in januari van 2022 voor veertien miljoen euro van Atlético Madrid. Naast Atlético en Newcastle kwam hij eerder uit voor Barnsley FC, Manchester City en dus Tottenham, waar hij vier seizoenen lang onder contract stond.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties