Bayer Leverkusen wil internationale toptransfer realiseren en meldt zich bij PSG

Bayer Leverkusen hoopt deze transferperiode Marco Asensio te kunnen overnemen van Paris Saint-Germain, zo meldt Florian Plettenberg maandagavond. De journalist van Sky Deutschland plaatst de kanttekening dat het moeilijke onderhandelingsgesprekken zullen worden, maar dat die Werkself toch gaan proberen de 28-jarige aanvaller in te lijven.

Leverkusen heeft torenhoge ambities en hoopt zich voor het sluiten van de huidige transferwindow met een grote naam te versterken. Aangezien de ploeg van trainer Xabi Alonso nog meestrijdt om de landstitel én nog actief is in de Europa League en DFB-Pokal, hoopt men de selectie verder uit te breiden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Uit de berichtgeving uit Duitsland wordt niet duidelijk of Leverkusen denkt aan een definitieve transfer of een huurdeal. De transferwaarde van Asensio wordt momenteel op circa twintig miljoen euro geschat door Transfermarkt.

De Spanjaard maakte afgelopen transferzomer de transfervrije overstap van Real Madrid naar PSG, waarvoor hij tot dusver pas zeven Ligue 1-wedstrijden in actie kwam. Hij ligt nog tot medio 2026 vast in Parijs.

Half september raakte Asensio geblesseerd aan zijn voet, waardoor hij drie maanden later pas voor het eerst speelminuten kon maken. In december kwam hij tot drie invalbeurten, maar afgelopen weekend mocht hij eindelijk weer in de basis beginnen. Hij was direct trefzeker tegen Stade Brest, al werd het duel niet gewonnen (2-2).

Momenteel beschikt Leverkusen met onder meer Florian Wirtz, Patrick Schick, Jonas Hofmann en Adam Hlozek over spelers die in de voorhoede uitstekend uit de voeten kunnen, maar toch hoopt Alonso nog op extra versterking in de aanval.

De arbeidsdruk zal de komende maanden nog stijgen tot een hoogtepunt, want naast een tweeluik in de achtste finale van de Europa League volgt ook nog het duel met VfB Stuttgart in de kwartfinale van de DFB-Pokal. Bovendien is Leverkusen, dat eerste staat in de Bundesliga (49 punten), met Bayern M√ľnchen (47) verwikkeld geraakt in een tweestrijd om de landstitel.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties