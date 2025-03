Bayer Leverkusen weet totaal niet te profiteren van nederlaag Bayern München

Bayer Leverkusen heeft nagelaten te profiteren van de nederlaag van Bayern München tegen VfL Bochum. De ploeg van trainer Xabi Alonso ging op eigen veld onderuit tegen middenmoter Werder Bremen: 0-2. Daardoor blijft het gat tussen koploper Bayern en Leverkusen acht punten, met nog negen duels te gaan.

Bijzonderheden:

Werder greep al in de zevende minuut de voorsprong in de BayArena. Een voorzet van Jens Stage belandde bij de tweede paal, waar Romano Schmid binnenprikte: 0-1.

De defensie van Werder stond uitstekend, wat inhield dat Leverkusen voor rust weinig kansen creëerde. De grootste kwam uit een vrije trap van Aleix García, die zijn inzet op de lat uiteen zag spatten.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Leverkusen was aanvallend onmachtig, terwijl Werder er met grote regelmaat uit bleef komen. Diep in blessuretijd was het duel definitief beslist. Justin Njinmah rondde koeltjes af, nadat Leverkusen niet stond op te letten bij een snel genomen inworp: 0-2.