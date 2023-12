Bayer Leverkusen tikt Eintracht Frankfurt met hogeschoolvoetbal van de mat

Bayer Leverkusen blijft onverminderd doorstomen in de Bundesliga. De ploeg van trainer Xabi Alonso was in de eigen BayArena met 3-0 te sterk voor Eintracht Frankfurt. Jeremie Frimpong tekende vlak na rust voor de 2-0, terwijl de overige treffers op naam kwamen van Victor Boniface en Florian Wirtz. Leverkusen staat bovenaan de Bundesliga met 39 punten, gevolgd door Bayern München met 32. Der Rekordmeister heeft nog wel twee wedstrijden tegoed. Frankfurt staat achtste.

Aan de kant van Leverkusen had Alonso geen verrassingen in petto. Frimpong en Alejandro Grimaldo moesten zoals altijd voor de aanvallende bijdrages zorgen als opkomende flankspelers. Spits Boniface werd in zijn rug gesteund door Wirtz en Jonas Hofmann. Bij Frankfurt stond Mario Götze centraal op het middenveld. De andere ex-PSV'er, Philipp Max, was bankzitter. Farès Chaïbi, Ansgar Knauff en Éric Junior Dina Ebimbe waren de voorste pionnen van trainer Dino Toppmöller.

Frankfurt won in de vorige speelronde met liefst 5-1 van Bayern München en dus was Leverkusen gewaarschuwd. Desondanks was Leverkusen vanaf het begin de bovenliggende partij en dat resulteerde na een klein kwartier in de openingstreffer. Wirtz speelde Boniface aan en dat is doorgaans een goed idee. De Nigeriaan snelde richting de zestien, legde de bal goed voor zijn rechter en vond de verre hoek met een overtuigend schot: 1-0.

Leverkusen bleef domineren in de BayArena, al had het het ook aan zijn uitstekende verdediging te danken dat de voorsprong bleef staan. Tuta dacht optimaal te kunnen profiteren van een schitterende lange bal van achteruit, maar op het moment dat de verdediger uit wilde halen werd de bal door een verdediger voor zijn voeten geplukt.

Aan de andere kant werd Leverkusen opnieuw gevaarlijk. Een vrije trap van Grimaldo was buiten het bereik van Kevin Trapp, die echter tot zijn opluchting zag dat de bal op het dak van zijn doel belandde. In het restant van de eerste helft gebeurde er vrij weinig meer.

Zeven minuten na rust verdubbelde Leverkusen de voorsprong. Exequiel Palacios vond Boniface, wiens schot nog maar net gekeerd kon worden door Trapp. De Duits international kon echter niet voorkomen dat de rebound voor de voeten van Frimpong belandde, die simpel de 2-0 aantekende.

Vlak daarna was het duel definitief beslist. Boniface speelde Wirtz net op tijd aan, waardoor het luchtje van buitenspel niet stonk. Wirtz had af kunnen leggen op Frimpong, maar besloot het zelf te doen en vond het net met een bijzonder fraai stiftje in de verre hoek: 3-0. Het duel was wel gespeeld, waardoor Frankfurt er in de tweede helft nog een paar keer gevaarlijk uit kon komen. Zo moest Lukas Hrádecký zich strekken om een schot van Chaïbi tot hoekschop te verwerken.

Leverkusen werd zelf ook nog gevaarlijk via onder meer Hofmann, maar hij twijfelde te lang en verspeelde de bal. Wirtz kwam daarna nog dicht bij zijn tweede treffer van de avond. De creatieveling, die een uitstekend seizoen speelt, toonde zijn klasse met een heerlijk schot vol gevoel. Tot zijn spijt spatte de bal uiteen op de lat. Frankfurt kon het simpelweg niet bijbenen en ontsnapte nogmaals aan de 4-0.

Nathan Tella speelde zijn directe tegenstander dronken en gaf scherp voor bij de tweede paal, waar een andere invaller, Piero Hincapié, de bal tegen de paal gleed. Diep in blessuretijd werd Tella onderuitgehaald in de zestien door William Pacho. De arbiter wees naar de stip, maar na het zien van de beelden gaf hij toch een hoekschop in plaats van een strafschop. Daar kwam geen gevaar meer uit.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Bayer Leverkusen 15 12 3 0 30 39 2 Bayern München 13 10 2 1 30 32 3 RB Leipzig 15 10 2 3 21 32 4 VfB Stuttgart 14 10 1 3 18 31 5 Borussia Dortmund 15 7 5 3 5 26 6 SC Freiburg 15 7 3 5 -4 24 7 TSG Hoffenheim 15 7 2 6 2 23 8 Eintracht Frankfurt 15 5 6 4 5 21 9 VfL Wolfsburg 15 6 1 8 -6 19 10 FC Augsburg 15 4 6 5 -4 18 11 Borussia Mönchengladbach 15 4 5 6 -3 17 12 Heidenheim 15 5 2 8 -8 17 13 VfL Bochum 15 3 7 5 -11 16 14 Werder Bremen 15 4 3 8 -7 15 15 1. FC union Berlin 14 3 1 10 -16 10 16 1. FC Köln 15 2 4 9 -16 10 17 FSV Mainz 05 15 1 6 8 -15 9 18 Darmstadt 98 15 2 3 10 -21 9

