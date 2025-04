Bayer Leverkusen stelt kampioensfeestje van Bayern München uit; Borussia Dortmund wint in extremis

Bayer Leverkusen heeft het kampioensfeestje van Bayern München met minimaal een week uitgesteld. De ploeg van Xabi Alonso mocht niet winnen als der Rekordmeister vandaag de titel wilde pakken, maar deed precies dat tegen FC Augsburg: 2-0. Borussia Dortmund leek de zege op bezoek bij TSG Hoffenheim in de negentigste minuut uit handen te geven, maar won in minuut 95 alsnog.

Bayer Leverkusen – FC Augsburg 2-0

Leverkusen kwam al na dertien minuten spelen op voorsprong. De thuisploeg kwam er via de counter razendsnel uit na een slechte uittrap van Augsburg-doelman Finn Dahmen. De bal kwam in de as van het veld via Florian Wirtz bij Nathan Tella op de rechtervleugel. Laatstgenoemde tikte in één keer door op Patrick Schick, die vervolgens snoeihard raak schoot: 1-0.

Tella dacht na ruim een half uur spelen zelf op het scorebord te komen, maar die treffer werd afgekeurd door de VAR. De ploeg van Alonso kwam op slag van rust alsnog op 2-0. Alejandro Grimaldo leek een duw in de rug te krijgen in het zestienmetergebied, maar de scheidsrechter floot niet voor een overtreding. Augsburg verdedigde vervolgens heel slecht uit, waardoor de bal terechtkwam bij Emiliano Buendía.

De Argentijn kwam vanaf de linkervleugel naar binnen en zag zijn poging in de verre hoek belanden: 2-0. Onder meer Wirtz, Samuel Essende, Alexis Claude-Maurice en Jonas Hofmann kregen in het tweede bedrijf kansen, maar gescoord zou er niet meer worden. De achterstand van Leverkusen op Bayern bedraagt acht punten, wat betekent dat Bayern volgende week kampioen kan worden.

TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund 2-3

Die Borussen kwamen na twintig minuten spelen op voorsprong via Serhou Guirassy, die een breedtepass van Daniel Svensson tot assist promoveerde: 0-1. Zo’n tien minuten later werd Jamie Gittens in het strafschopgebied naar de grond gehaald door Leo Østigård. De scheidsrechter kon niks anders doen dan naar de stip wijzen.

Guirassy ging achter de bal staan, maar zag dat zijn slappe inzet gestopt werd door Oliver Baumann. Beide ploegen kregen in de fase die volgde een aantal kansen. Het was uiteindelijk Adam Hlozek die de stand na iets meer dan een uur gelijktrok. De Tsjech schoot op aangeven van Anton Stach met links achter Gregor Kobel: 1-1.

Heel lang bleef die stand niet op het scorebord staan, want Julian Brandt nam een kwartier later de 1-2 voor zijn rekening. Svensson zag de loopactie van de Duitser richting de tweede paal. Daar nam Brandt de afgemeten voorzet vol op zijn pantoffel, om Dortmund zo weer op voorsprong te schieten: 1-2. Pavel Kaderabek leek in minuut 90 een punt te redden voor zijn ploeg, ware het niet dat Waldemar Anton in minuut 95 scoorde en Dortmund dus alsnog naar de zege schoot: 2-3.