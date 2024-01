‘Bayer Leverkusen meldt zich bij Ajax met bod van vijf miljoen euro’

Bayer Leverkusen heeft zich bij Ajax gemeld voor de diensten van Dies Janse, zo weet Ajax Showtime. De koploper van de Bundesliga heeft vijf miljoen euro inclusief bonussen over voor de achttienjarige verdediger, maar hoeft nog niet te rekenen op medewerking van de Amsterdammers.

Janse verruilde in 2020 de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam voor die van Ajax. Afgelopen zomer maakte hij zijn debuut in het betaalde voetbal tijdens de uitwedstrijd met het beloftenteam tegen SC Cambuur.

Ajax liet Janse niet veel later zijn eerste profcontract tekenen en heeft hem nu tot de zomer van 2026 vastliggen. Officieel behoort Janse, die dit seizoen tot zeven wedstrijden kwam in het beloftenteam, tot de selectie van Ajax Onder 18.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bayer Leverkusen houdt de ontwikkeling van Janse nauwlettend in de gaten en ziet in hem een groot talent. De Duitsers hebben een bedrag van drie miljoen euro over, wat middels bonussen kan oplopen tot vijf miljoen euro.

Volgens Ajax Showtime zou Janse tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen onderdeel kunnen uitmaken van de A-selectie van Leverkusen. De club wil hem het komende halfjaar eerst verhuren indien het tot een deal komt.

Bij Ajax lijken ze echter niet zo happig op een vertrek van Janse en leeft de overtuiging dat de verdediger nog lang niet is uitgeleerd in Amsterdam. Er wordt voorlopig dan ook niet meegewerkt aan een transfer.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties