Bayer Leverkusen laat in Bundesliga-topper na te profiteren van flater Bayern

De topper tussen de nummers een en drie in de Bundesliga heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd. Na een sterke eerste helft van VfB Stuttgart wist Bayer Leverkusen in het tweede bedrijf langszij te komen: 1-1. Door het gelijkspel laten beide ploegen na optimaal te profiteren van het verlies van nummer twee Bayern München (5-1 tegen Eintracht Frankfurt) op zaterdag.

Bij Leverkusen was er vanzelfsprekend een basisplaats voor Jeremie Frimpong, die zoals gewoonlijk als rechtervleugelverdediger stond geposteerd. De Oranje-international moest sterspelers Florian Wirtz en Victor Boniface van aanvoer voorzien.

Aan de kant van Stuttgart verscheen Serhou Guirassy aan de aftrap. De spits is misschien wel dé sensatie van dit Bundesliga-seizoen en stond voorafgaand aan het duel met Leverkusen op zestien treffers in elf wedstrijden.

Het waren Die Schwaben die het overwicht hadden in de eerste helft en dat leidde al snel tot mogelijkheden. Zo brachten twee verschillende verdedigers van Leverkusen al in minuut zeven op de doellijn redding.

Pas zo'n vijf minuten voor rust wist Stuttgart het veldoverwicht om te zetten in een doelpunt. Na een fraaie aanval via rechts was Josha Vagnoman doorgebroken in de vijandelijke zestien. De rechtsback legde af op Chris Führich, die voor open doel kon binnentikken: 1-0.

Waar Stuttgart vlak vóór rust wist te scoren, deed Leverkusen dat snel ná de pauze. Boniface werd de diepte ingestoken door Granit Xhaka. De Nigeriaan behield vervolgens het overzicht en speelde Wirtz in, die vrij voor het doel kon afronden: 1-1.

In het restant van de tweede helft zagen we een andere wedstrijd dan in de eerste 45 minuten. Leverkusen kwam duidelijk sterker uit de kleedkamer en werd na de gelijkmaker gevaarlijk via onder meer Patrik Schick en Jonathan Tah, maar scoren deed de ploeg van Xabi Alonso niet meer. Dat gold ook voor Stuttgart, waardoor 1-1 ook de eindstand werd.

