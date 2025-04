Een gigantisch sensatie in het Duitse bekertoernooi. Derdedivisionist Arminia Bielefeld was in de halve finale te sterk voor Bayer Leverkusen (2-1) en plaatst zich zodoende voor de finale van de DFB-Pokal. Leverkusen begon sterk met een treffer van Jonathan Tah, maar was daarna vrijwel de gehele wedstrijd de mindere ploeg. Bielefeld speelt de finale op 24 mei in Berlijn tegen VfB Stuttgart of RB Leipzig.

Leverkusen, met Jeremie Frimpong in de basis, begon prima aan de wedstrijd in de Schüco Arena. Een hoekschop werd door Amine Adli doorgetikt naar de tweede paal, waar de volledig ongedekte Tah simpel kon binnentikken: 0-1.

Slechts drie minuten kon de huidige nummer twee van de Bundesliga genieten van zijn voorsprong. Een voorzet vanaf links kwam terecht bij Pierce Hincapié, die naar de grond ging en een overtreding claimde. Daar wilde de scheidsrechter niets van weten en dus kon Marius Wörl binnenschieten: 1-1.

Bielefeld, dat tegenwoordig actief is op het derde niveau en daar vijfde staat, kwam verrassend goed mee met Leverkusen. Het mocht zelfs een klein wonder heten dat het geen 2-1 werd toen Noah Bazee zomaar mocht doorlopen richting doel, maar de bal niet achter doelman Lukas Hrádecký kreeg.

Zodoende leek de ruststand 1-1 te worden, maar niets bleek minder waar. Een ragfijne vrije trap van Louis Oppie kwam terecht bij de tweede paal, maar Maximilian Grosser met een acrobatische beweging afrondde: 2-1.

Vlak na rust ontsnapte Hincapié aan een rode kaart toen hij een bal op het achterhoofd van Bazee gooide. De arbiter hield het bij geel voor Ecuadoraan. Twee minuten later greep Alonso in door aanvallend te wisselen: Victor Boniface voor Exequiel Palacios.

Het inbrengen van de Nigeriaan bracht niet de gewenste veranderingen teweeg. Bielefeld was ook na rust niet de mindere ploeg en liet een enorme kans liggen, toen Oppie na een fraaie aanval over links met zijn scheenbeen naast schoot.

Leverkusen zette een slotoffensief in, dat zeker voor Leverkusen-begrippen enorm tegenviel. Patrik Schick kwam in de slotfase het dichtst bij de gelijkmaker, maar de Tsjech kopte tegen de paal. Bielefeld hield stand en plaatst zich voor de finale van het Duitse bekertoernooi.