Bayer Leverkusen houdt ongeslagen status dankzij zeer late treffer in leven

Een zeer matig Bayer Leverkusen is aan een nederlaag ontsnapt tegen FK Qarabag. De ploeg uit Azerbeidzjan presenteerde zich uitstekend en leidde via treffers van Yassine Benzia en Juninho bij rust met 2-0. Florian Wirtz zorgde met een schitterende chip voor de aansluitingstreffer en vlak nadat Juninho een opgelegde kans op 3-1 liet liggen, maakte invaller Patrick Schick er in minuut 92 2-2 van. De return in de achtste finale van de Europa League vindt volgende week plaats.

Aan de kant van Leverkusen gunde trainer Xabi Alonso enkele spelers rust, waaronder Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Wirtz en Jonas Hofmann. Borja Iglesias en Adam Hlozek moesten voorin voor de Duitse treffers zorgen. Op het middenveld waren er basisplaatsen voor onder meer Nathan Tella en Robert Andrich.

Gek veel gebeurde er niet in de openingsfase. De eerste kans van de wedstrijd kwam op naam van de thuisploeg. Juninho dribbelde fraai richting doel en zag zijn inzet nog maar net gekeerd worden door doelman Matej Kovár. Uit de daaropvolgende hoekschop kwam de ploeg uit Azerbeidzjan nog dichter bij de openingstreffer. Marko Jankovic zag zijn schot via een verdediger van Leverkusen echter tegen de paal belanden.

Zeer slordig balverlies bij Leverkusen, halverwege de eerste helft, kon niet meer gerepareerd worden de Duitsers, die moesten hopen dat Qarabag niet zou profiteren van de zee aan ruimte. Helaas voor Leverkusen gebeurde dat wel. Juninho legde breed op Benzia, die met links hard uithaalde en Kovár kansloos liet: 1-0.

Leandro Andrade liet vervolgens de kans liggen om de 2-0 te maken, door van nog geen anderhalve meter over te koppen bij de tweede paal. Leverkusen was eigenlijk nergens te bekennen en kreeg vlak voor rust alsnog de 2-0 te verwerken. Ditmaal was Juninho zelf de doelpuntenmaker. De 27-jarige Braziliaan liet Jonathan Tah zijn hielen zien, chipte de bal over Kovár heen en schoof de bal kalmpjes tegen de touwen: 2-0.

Leverkusen moest na rust alles op alles zetten om zijn ongeslagen status dit seizoen te behouden. De laatste officiële nederlaag dateert van 27 mei 2023. Onder meer Frimpong en Xhaka werden gebracht door Alonso, die zag hoe Edmond Tapsoba's schot ternauwernood gekeerd kon worden door Andrey Lunev. De aansluitingstreffer kwam er alsnog via Wirtz, die met een prachtig stiftje afrondde: 2-1.

In de slotfase leek Juninho op weg naar de 3-1. Net als bij zijn eerste treffer zag hij een zee aan ruimte voor zich, maar dit keer was het niet raak voor de spits. Van dichtbij stuitte hij op Kovár. Diep in blessuretijd wist Leverkusen zijn ongeslagen status alsnog te redden. Het was invaller Schick die, op aangeven van Andrich, vlak voor tijd genadeloos toesloeg. De Tsjech kopte van dichtbij binnen: 2-2. Frimpong kreeg nog dieper in blessuretijd een enorme kopkans. De Oranje-international kopte bij de tweede paal naast.

