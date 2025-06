Bayer Leverkusen heeft Nico Paz hoog op het lijstje staan als potentiële vervanger van Florian Wirtz, zo meldt Florian Plettenberg van Sky Sport.De club voert gesprekken met met management van de Argentijn.

Paz was afgelopen seizoen een van de sleutelspelers bij Como, waar de aanvallende middenvelder een contract heeft tot medio 2028. De twintigjarige linkspoot kwam in het afgelopen Serie A-seizoen tot 35 optredens, 6 goals en 9 assists.

Paz doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid, waarvoor hij acht wedstrijden in de hoofdmacht speelde. In de zoektocht naar speeltijd trok de in Spanje geboren Argentijn vorig jaar zomer naar Como.

Mede dankzij de inbreng hoefde Como zich vrijwel geen moment zorgen te maken om degradatie. De promovendus, die onder leiding staat van Cesc Fàbregas, eindigde op een zeer verdienstelijke tiende plaats in de Serie A.

Real Madrid heeft het vertrouwen in Paz echter nooit opgegeven en heeft daarom bij de onderhandelingen met Como een terugkoopoptie van acht miljoen euro bedongen. Het is vooralsnog onduidelijk of de Koninklijke daar gebruik van gaat maken.

Paz werd in oktober 2024 beloond met zijn debuut voor het Argentijnse nationale elftal. De teller staat inmiddels op drie optredens voor de regerend wereldkampioen.

Como heeft zich wel vast voorbereid op een eventuele verkoop van Paz. Kroatisch international Martin Baturina werd voor zo'n zeventien miljoen euro overgenomen van Dinamo Zagreb.

Naast Paz staat ook Justin Kluivert hoog op het lijstje van Leverkusen, waar de Oranje-international herenigd kan worden met Erik ten Hag. De twee werkten eerder samen bij Ajax.