Bayer Leverkusen betaalt afkoopsom en bezorgt Erik ten Hag nieuwe spits

Bayer Leverkusen staat op het punt zich te versterken met Christian Kofane, zo meldt Florian Plettenberg namens Sky Sport. Volgens de transferjournalist gaat de pas achttienjarige spits van Albacete zijn handtekening zetten onder een vierjarig contract in de BayArena.

Kofane maakte in november de overstap van AS Nylon uit zijn thuisland Kameroen naar Albacete, dat tiende eindige op het tweede niveau van Spanje. Kofane wist ondanks zijn jonge leeftijd veel indruk te maken met acht goals en een assist in twintig optredens.

Eind vorige maand werd al bekend dat Leverkusen zeer serieuze interesse heeft in de tiener, die ook werd begeerd door onder meer FC Porto en AS Monaco. Leverkusen deed er alles aan om een mondeling akkoord te bereiken en dat is nu gebeurd.

Kofane's fysieke kracht, snelheid in grote ruimtes, neusje voor de goal en efficiëntie zijn volgens Fichajes zijn grootste kwaliteiten. Leverkusen ziet veel potentie in de Kameroener, die zijn contract zal ondertekenen zodra hij de medische keuring heeft doorstaan.

Plettenberg wist eerder al te melden dat de aanvaller direct aan zal sluiten bij het eerste elftal van trainer Erik ten Hag. Kofane zou bij de Duitse topclub concurrentie ervaren van onder meer Victor Boniface en Patrik Schick, al is de zomer nog lang.

Schick sprak zich in een interview met Kicker eerder op de dag al uit over zijn toekomst bij Leverkusen. De Tsjech zei zijn rol te kennen als reservespits achter Boniface en alle opties op te houden. De komst van Kofane lijkt hem een stapje dichter bij de uitgang te brengen.

Kofane wordt de tweede zomeraanwinst van Leverkusen. De club wist zich eerder al te versterken met Oranje-international Mark Flekken, die zaterdag in de basis staat in het WK-kwalificatieduel met Finland.