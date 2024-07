Michy Batshuayi maakt zeer gevoelige transfer in Turkije; club onthult direct salaris

Michy Batshuayi heeft zijn gevoelige transfer definitief te pakken. De dertigjarige spits verruilt Fenerbahçe transfervrij voor Galatasaray, zo maakt laatstgenoemde club bekend via de officiële kanalen. Daarbij onthult Galatasaray ook meteen wat de Belg gaat verdienen.

“Er is overeenstemming bereikt over de transfer van profvoetballer Michy Batshuayi”, aldus Galatasaray, dat daarbij bekendmaakt dat de nieuwe aanwinst tot medio 2027 heeft getekend.

Daarnaast onthult Galatasaray wat Batshuayi gaat verdienen bij zijn nieuwe werkgever: 3 miljoen euro per seizoen. Daarnaast krijgt hij ook nog een flinke tegenvergoeding, verspreid over de komende seizoenen.

Komend seizoen bedraagt die vergoeding 1,5 miljoen euro, een seizoen later 1 miljoen euro en in het seizoen 2026/27 een half miljoen euro.

De transfer van Batshuayi ligt gevoelig, daar hij de afgelopen twee jaar voor Fenerbahçe, de rivaal van Galatasaray, uitkwam. Dat nam hem in 2022 voor 3,5 miljoen euro over van Chelsea. Eerder speelde hij op huurbasis ook al voor Besiktas.

In zijn eerste seizoen namens Fenerbahçe scoorde Batshuayi in 32 officiële duels liefst 20 keer. Afgelopen jaargang noteerde de 56-voudig international van België zelfs 24 doelpunten, in 43 optredens.

Ondanks die prima statistieken werd Batshuayi niet opgenomen in de EK-selectie van België. In maart kwam hij voor het laatst in actie namens de Rode Duivels, tijdens de oefeninterland tegen Engeland (2-2).

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!