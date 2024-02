‘Basisspelers Feyenoord kampen vlak voor duel met AS Roma met buikgriep’

'Verschillende basisspelers' van Feyenoord zouden in aanloop naar het Europese thuisduel met AS Roma kampen met griepverschijnselen. Met dat nieuws pakt 1908.nl dinsdagavond uit.

Kort na het duel met Sparta Rotterdam (2-0 winst) zouden enkele selectieleden van de Rotterdammers een buikgriep hebben opgelopen. Volgens het fanmedium trainde de ploeg dinsdag met een 'flink uitgedunde selectie'.

Jeugdspelers voegden zich bij de eerste elftalspelers om tot een 'werkbare' training te komen. Donderdagavond om 18:45 wacht voor het derde seizoen op rij de eerste wedstrijd van een tweeluik tegen Roma.

Het is voor trainer Arne Slot te hopen dat hij dan over een volledig fitte selectie kan beschikken. Het is vooralsnog onbekend om welke spelers het zou gaan, hoewel er geruchten op X rondzingen dat aanvoerder Lutsharel Geertruida 'heel ziek' zou zijn.

"De betrokken spelers en de technische staf van Feyenoord zetten alles op alles voor inzetbaarheid op de donderdagavond", schrijft de fansite.

Feyenoord hoopt donderdag dat drie keer scheepsrecht zal zijn. In de vorige edities tussen beide ploegen wist toenmalig Roma-trainer José Mourinho zijn ploeg naar respectievelijk de eindzege en de volgende ronde te loodsen.

De Rotterdamers hopen zich donderdagavond in De Kuip een gunstige uitgangspositie te verschaffen om zo het karwei in Rome een week later af te maken.

